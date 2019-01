Francia zavargások - Összecsaptak a tiltakozók és a rendőrök a Diadalívnél - fotók

Összecsapások voltak a sárgamellényes tiltakozók és a rendfenntartók között szombat délután a párizsi Diadalívnél. Az AFP francia hírügynökség helyszíni tudósítója arról számolt be, hogy a tiltakozók közül sokan sisakkal, álarccal és füstgránátokkal szerelkeztek fel, a rendőrök pedig könnygázgránátokat vetettek be a tiltakozók ellen.A sárgamellényes menet késő délelőtt indult a francia főváros másik felén lévő pénzügyminisztériumtól. A rendőrség a nap folyamán 59 embert állított elő a tiltakozók közül. A francia belügyminisztérium közlése szerint 14 órakor 32 ezren tiltakoztak szerte Franciaországban, a fővárosban 8000 ember vonult utcára.A tiltakozások kilencedik "felvonására" a tüntetők "Franciaország közepébe", Bourge városába szólították támogatóikat. A Cher megyében fekvő városban több mint 5000 ember jelent meg. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint többségük, 4800 ember a kijelölt helyszínen tiltakozott, mintegy ötszázan viszont a város központjába vonultak, ahol az önkormányzat nem engedélyezett tiltakozást.A rendőrök 15 embert állítottak elő. Toulouse-ban, az ország déli részén mintegy 5000 sárgamellényes tiltakozó vonult az utcára. Az AFP beszámolója szerint a város központjában fekvő Place du Capitole nevű tér úszott a könnygázban, melyet a rendőrök vetettek be a gyorsan mozgó tiltakozók kiszorítása érdekében, miután a tüntetők közül többen megdobálták és megrohamozták a rendőröket.A hatóság vízágyút is bevetett. "Korcs Macron" és "Macron, takarodj!" - fújták fel tüntetők festékkel a történelmi városháza falára. Toulouse a spontán szerveződő sárgamellényes tiltakozások egyik gyújtópontja. Egy héttel korábban mintegy 2000 ember tüntetett a városban. Jean-Luc Moudenc polgármester szerint a hetek óta tartó tiltakozások során már 2,6 millió euró kár érte Toulouse-t.