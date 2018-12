Francia zavargások - Összecsapások voltak Párizs belvárosában, vidéken békések a tüntetések

Feszült volt a hangulat szombaton kora délután Párizs belvárosi kerületeiben, ahol sárgamellényesek csoportjai összecsaptak rendőrökkel a kormány szociális és adópolitikája elleni tüntetés mentén. A szociális mozgalom keretében eközben több tízezer francia békésen tüntetett a nagyobb vidéki városokban, és több útblokáddal is nehezítették a közlekedést az autóutakon.



A múlt szombathoz képest nyugodt délelőtt után a francia főváros különböző helyszínein a Champs-Elysées sugárút közelében, az avenue Hohce-on, az avenue Marceau-n, a boulevard Haussmannon, az Opera környékén sárgamellényt, bukósisakot és szemüveget viselő 10-12 fős csoportok kerültek összetűzésekbe rohamrendőrökkel, akik könnygázzal oszlatták az embereket és vízágyúkat is bevetettek a randalírozókkal szemben.



A belügyminisztérium tájékoztatása szerint délelőtt 31 ezren tüntettek országszerte, és mintegy 700 előállítás történt, többségük nem az összecsapásokat követően, hanem óvintézkedésből, azokat megelőzendő. Egy könnygázas oszlatás után viszonylagos nyugalomban tüntettek Párizsban

Mintegy 1500 sárgamellényes tüntetetett szombat délelőtt Párizsban, a Champs-Elysées sugárúton a kormány szociális és adópolitikája ellen.



A sugárútra vezető egyik utcába betömörült embereket fél 11 óra körül könnygázzal oszlatták szét a rendőrök, a tüntetők egy része válaszul megdobálta a rendőröket.



Az incidens után a rend helyreállt, az emberek viszonylagos nyugalomban folytatták a fel-le sétálását a sugárúton, amelyet nagy erőkkel biztosít a rendőrség.



A tüntetésnek nincsenek vezetői és hangadói, az emberek kisebb csoportokban menetelnek.



Edouard Philippe miniszterelnök a belügyminisztériumban tett látogatásán arról tájékoztatott, hogy délelőtt 481 előállítás történt és 211 embert őrizetbe vettek, mert azzal gyanúsíthatók a náluk talált tárgyak alapján, hogy erőszakra és szándékos összetűzésekre készültek. M1: már nem az üzemanyagadó emeléséről szólnak a tüntetések

Az M1 aktuális csatorna helyszíni tudósítója arról számolt be szombaton, hogy az általa megkérdezettek szerint már nem az üzemanyagadó emeléséről szólnak a párizsi tüntetések.



A tudósító élő bejelentkezésében elmondta, a megkérdezettek szerint 10-15 éve nem emelkednek a keresetek Franciaországban, a minimálbér 1000 euró körül van, miközben 600 euróba kerül egy, a külső kerületekben lévő lakás bérleti díja.



Egyéb téren is igaz, hogy miközben a bérek stagnálnak, az árak egyre emelkednek - tette hozzá.



Az egyik megszólított fiatal tüntető szerint az volna a helyes, ha Emmanuel Macron francia elnök belátná, az elmúlt évek liberális gazdaságpolitikája nem működik, s emberek milliói küzdenek lakhatási problémákkal. Az elnöknek - a tüntető szerint - le kellene mondania. Már a tüntetések előtt 34 embert őrizetbe vettek

A francia rendőrség 177 embert előállított és közülük 34-et őrizetbe vett Párizsban szombat reggel a kormány szociális és adópolitikája ellen tüntető sárgamellényes mozgalom szombatra meghirdetett újabb tiltakozása előtt - közölte a rendőrség, amelynek elsődleges célja erőszakos csoportok kialakulásának megakadályozása.



A gyanúsítottak vidékről érkezett 30 év körüli férfiak, akiknél álarcokat, kalapácsokat vagy köveket találtak. Feltételezhető róluk, hogy erőszakra és szándékos összetűzésekre készültek.



A reggeli órákban viszonylagos nyugalom honolt a francia fővárosban, ahol 8 ezer rendőr van készenlétben, és az utcákra vezényelték a csendőrség tucatnyi páncélozott járművét is. A város körüli körgyűrűn viszont forgalomlassító megmozdulások kezdődtek, miután a sárgamellényes mozgalom egyik elindítója, Éric Drouet - aki ellen eljárást indított az ügyészség, miután egy élő televíziós vitaműsorban az elnöki hivatal elfoglalására buzdította társait - péntek este felhívást tett közzé, amelyben városi tüntetések helyett inkább a párizsi körgyűrűn forgalomlassításra szólított fel.