Fox televízió: a migránsok egyharmadát súlyos betegségekkel kell kezelni

A közép-amerikai migránskaraván tagjainak mintegy egyharmadát súlyos betegségekkel kell kezelni - jelentette a Fox televízió csütörtökön.



Leopoldo Guerrero, a tijuanai városvezetés titkára időközben bejelentette, hogy a hozzávetőleg hatezer embert a tijuanai stadionból egy nagyobb létesítménybe költöztetik át távolabb a mexikói-amerikai határtól. A Milenio televízió műsorában felszólaló Guerrero egyéb részletet azonban nem közölt.



A tijuanai egészségügyi hatóságok szóvivője a Fox televíziónak elmondta: a városban jelenleg tartózkodó mintegy hatezer migráns közül 2267 ember különböző betegségek miatt kezelésre szorul.



A szóvivő arról számolt be, hogy légúti fertőzésekkel, bárányhimlővel, tuberkulózissal és más súlyos betegségekkel küszködőket kell kezelni. Négy esetben AIDS-fertőzést diagnosztizáltak, legalább 101 migráns tetves és többen szenvednek különböző bőrbetegségektől. A szegényes higiéniai körülmények miatt bármelyik pillanatban fertőző májgyulladás járványa törhet ki.



A migránskaraván tagjainak egy részét San Ysidro határátkelő ezer főt befogadni képes sportközpontjában szállásolták el. Itt mindösszesen 35 hordozható illemhely van. Többen rögtönzött sátrakban húzzák meg magukat, még többen pedig az utcán élnek.



Tijuana polgármestere, Juan Manuel Gastelum jelezte: a városnak már csak néhány napra elegendő pénze van a migránsok ellátásához. Gastelum megjegyezte: Tijuana körülbelül napi 30 ezer dollárt költ a migránsokra. Ugyanakkor leszögezte: nem akarják veszélybe sodorni a tijuanai lakosok életkörülményeit.



A karaván döntő többsége Hondurasból indult, de vannak köztük salvadoriak, guatemalaiak és nicaraguaiak is. Legfrissebb értesülések szerint a mexikói hatóságok 6151 embert regisztráltak, köztük mintegy ezer gyermeket.



Az Amnesty Internationalé nemzetközi jogvédő szervezet és az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) is nagyfokú aggodalmának adott hangot a migránsok jelenlegi szálláshelyén uralkodó életkörülmények kapcsán.