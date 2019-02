Fordulat Brexit-ügyben: a Munkáspárt támogatna egy újabb népszavazást

A brit Munkáspárt hétfőn bejelentette, hogy támogatna egy újabb népszavazási kezdeményezést a brit EU-tagságról.



Ez komoly fordulat, mivel a legnagyobb brit ellenzéki erő eddigi Brexit-politikájának nem volt központi eleme az újabb EU-referendum, sőt Jeremy Corbyn, a párt vezetője korábbi nyilatkozataiban rendre azt az álláspontját hangoztatta, hogy a kilépésről döntő, 2016-ban tartott népszavazás eredményét kell teljesíteni.



Corbyn azonban a Labour alsóházi képviselőinek következő, zártkörű ülésén a párt által hétfő este kiadott közlemény szerint kijelenti majd, hogy a Munkáspárt felsorakozna egy olyan parlamenti indítvány mögé, amelynek célja az újabb EU-népszavazás kiírása, vagy akár maga is beterjeszthet egy ilyen kezdeményezést az alsóház elé, megakadályozandó, hogy a kormányzó Konzervatív Párt egy esetleges rendezetlen, megállapodás nélküli Brexitbe "kényszerítse bele az országot".

Tusk a brit kilépés elhalasztása mellett, May viszont ez ellen foglalt állást A jelenlegi helyzetben a brit európai uniós tagság megszűnésének elhalasztására lenne szükség a kaotikus, rendezetlen kiválás elkerülése érdekében - jelentette ki Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke hétfőn. Theresa May brit kormányfő azonban ezt elutasította.



"Úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben a hosszabbítás észszerű megoldás lenne, de Theresa May még mindig hisz abban, hogy elkerülhető ez a forgatókönyv" - mondta Tusk az Európai Unió és az Arab Liga országainak egyiptomi csúcstalálkozóját követően.



"Két alternatíva van, vagy kaotikus Brexit vár ránk, vagy halasztás" - fogalmazott, de arról nem beszélt, hogy mekkora hosszabbítást tartana megfelelőnek.



A brit miniszterelnök szerint ugyanakkor "elérhető közelségben van az Egyesült Királyság március 29-ei rendezett kilépése, erre kell fókuszálni minden energiát".



"A hosszabbítás nem oldja meg a problémát, csak elodázza a döntést" - húzta alá.



May kijelentette, valódi elkötelezettséget érzett az EU-s vezetők részéről, hogy olyan megoldást találjanak, amely lehetővé teszi a megállapodással történő, sima kiválást.



Az Európai Bizottság illetékes szóvivője hétfőn figyelmeztetett, hogy a következő, március 21-22-i EU-csúcsig le kell zárni a tárgyalási folyamatot ahhoz, hogy a tagállami vezetők dönthessenek a további lépésekről.



Mina Andreeva hozzátette, abból a feltételezésből indulnak ki még mindig, hogy az Egyesült Királyság jövő hónap végén távozik az Európai Unióból.



Végül elmondta, sikerült bizonyos előrelépést elérni a felek közötti jövőbeli viszonyrendszerről szóló politikai nyilatkozat esetleges módosítása, illetve a brit belpolitikai konfliktus alapját képező, úgynevezett ír-északír pótmegoldás ideiglenes jellegének lehetséges biztosítása terén.



Kedden ismét Brüsszelben tárgyal Geoffrey Cox, a brit kormány jogi főtanácsadója.