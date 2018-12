Földrengés volt hajnalban Szicíliában - károk, sérültek, fotók

Fotók: MTI

Földrengés rázta meg szerdára virradóra a szicíliai Catania térségét, jelentős károk keletkeztek, a sérültek száma a legfrissebb adatok szerint 28-ra emelkedett, egy 80 éves férfit összedőlt lakóháza romjai alól emeltek ki a mentőalakulatok. A hajnali 3 óra 19 perckor történt, 4,8-as erősségű rengés epicentruma Viagrande és Trecastagni térségében volt az Etna lábánál, Cataniától 30 kilométerre északra. A legtöbb kár a Zafferana Etnea, valamint Acireale, Aci SantíAntonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi és Santa Venerina városokban esett.A földrengéstől felriadt lakosok kirohantak az utcára. Huszonnyolcan sérültek meg, egyikük állapota sem súlyos, hat személyt Catania kórházaiba szállították. Számos lakóház, épület, templom megrongálódott, megrepedt vagy bedőlt, aminek sok esetben feltehetően az az okra, hogy az épületek többsége régi, nem földrengésbiztos és terméskőből emelték. A nagyrészt földszintes vagy csak pár emeletes házak falai kidőltek, többen az ablakon keresztül másztak ki az utcára.Zafferana Etneában a házak 80 százaléka megrongálódott. Az Acirealéhoz közeli Carmelo di Pennisiben összedőlt a helyi templom harangtornya és megrongálódott Szent Emidio szobra is, akit a helyiek a földrengésekkel szembeni védőszentként tisztelnek. Fleriben egy idősek otthonát evakuáltak. Egy 80 éves férfit és egy másik idős személyt is otthona romjai alól emeltek ki. A lakosok az éjszaka maradék részét az utcán vagy autóikban töltötték. Megnyitották az iskolákat és tornatermeket, hogy a következő éjszakát itt tudják tölteni.A Catania és Messina közötti autópályaszakaszt lezárták. A cataniai repülőtér működik. Catania térségében felfüggesztették a vasúti közlekedést a vonalak ellenőrzésének idejére.73 földrengést mértek, ez volt eddig a legerősebb. Az álmukból felriadt emberek beszámolói szerint a földrengés hosszú másodpercekig tartott. A szicíliaiak attól félnek, hogy újabb erős földrengés vagy utórezgések következhetnek. A vulkánon jelenleg három oldalsó kráterből tör elő a láva, amely este egyébként káprázatos látványt nyújt. Felébredt a Stromboli is a közeli vulkánszigeten, de szakértők szerint a két vulkán működése nincsen kapcsolatban egymással. Szicíliában utoljára 1990 decemberében volt nagy erejű földrengés, amely 17 áldozatot követetelt. A szigeten már a 12. századtól hozzászoktak a pusztító földmozgásokhoz. Messina térségében volt az eddigi legnagyobb olaszországi földrengés 1908-ban az akkori adatok szerint több mint 100 ezer halottal. Az olasz katasztrófavédelem a kárfelmérést végzi. Csütörtökön Matteo Salvini olasz belügyminiszter Cataniába utazik.