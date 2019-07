Firenzében tetőzött a kánikula Olaszországban

A toszkán Firenzében mérték a legmelegebbet, 41 fok feletti hőmérsékletet Olaszországban pénteken. Szombattól heves viharokat várnak elsősorban az ország északi térségében.



Továbbra is 14 olasz városban - Bologna, Brescia, Bolzano, Frosinone, Genova, Milánó, Pescara, Perugia, Rieti, Róma, Torinó, Trieszt, Verona és Firenze, valamint ezek térségében - érvényes a legmagasabb fokozatú figyelmeztetés szombatig.



Szombat este hat órától azonban már az akkortól várható viharok miatt léptetnek életbe riasztást: az első esőzések az északnyugati Liguriában és az északkeleti Veneto tartomány térségében várhatók. A meteorológiai jelentések szerint 10-15 fokkal csökkenhet a hőmérséklet.



A rosszidő az előrejelzések szerint egészen vasárnap estig tart, pont azon a hétvégén, amikor az olaszok többsége elindul nyári szabadságára. Több tízmillió autó lep el az olaszországi autósztrádákat. A viharok vasárnap érik el a közép-olaszországi Umbria és Toszkána térségét.



Addig is a hőség elleni védekezésül Milánóban csomagot osztottak az utcán élő hajléktalanoknak: a csomagban termosz, gyümölcslevek, váltás fehérnemű és tisztálkodási szerek voltak. Hasonló kezdeményezéssel segítették a hajléktalanokat Rómában és Nápolyban is.



A szintén negyvenfokos olasz fővárosban a legtöbb turistát vonzó Colossseumnál, valamint a metró végállomásain palackozott vizet osztottak az olasz polgári védelem önkéntesei. A római tengerpartra szombaton több mint fél millió embert várnak. A hőség elérte Szicília szigetét is, ahol szombattól 37 fokra emelkedik az eddig 32 fokos kellemes nyári hőmérséklet.



(Lead-kép: MTI)