Ferenc pápával találkozott a Vatikánban a Böjte atya vezette gyerekcsapat - Kértek is valamit

A dévai Szent Ferenc alapítvány által segített harminc lány és fiú vett részt Ferenc pápának a Szent Péter téren tartott, szerdai általános audienciáján Böjte Csaba atya vezetésével, aki azt kérte a pápától, nyilvánítsa egyházi ünnepnapnak a június elsejei gyereknapot, amikor az idén az egyházfő éppen Csíksomlyón lesz.



Ferenc pápa az általános audiencia végén külön találkozott a Böjte atya vezette zarándokcsoporttal. Kezet fogott a gyerekekkel és fiatalokkal, áldását adta rájuk, és közös fotó is készült a pápával és a dévai gyerekekkel.



A dévai Szent Ferenc alapítvány gyerekmentő szolgálat eddig mintegy hatezer gyermeket karolt fel. Jelenleg 2300 gyereket lát el: közülük csak harmincan tudtak elutazni a Vatikánba, a többiek fényképével tablót készítettek, amelyet átadtak Ferenc pápának.



Böjte Csaba ferences szerzetes az MTI-nek elmondta, a vatikáni zarándoklattal az egyházfő június 31. és június 2. közötti romániai látogatása jelentőségét akarta kiemelni, amelynek során Ferenc pápa június elsején Csíksomlyón mutat be misét. A ferences szerzetes megjegyezte, Ferenc pápa azt hirdeti hogy az egyháznak ki kell lépnie a világ és a társadalom peremére, mivel itt sok értékes ember található. "Én pedig éppen azt akartam megmutatni neki, milyen csodálatos fiúkat és lányokat sikerül segíteni!" - hangsúlyozta Böjte atya. Hozzátette, reméli, Ferenc pápa Csíksomlyón mond értük egy fohászt.



Böjte Csaba azt kezdeményezte, Ferenc pápa szenteljen egyházi ünnepet a gyermekeknek. Javaslata szerint ez a búcsúnap éppen június elseje lehetne, amelyre egyébként is a gyereknap esik. Úgy vélte, ezentúl a gyereknapot ne csak a világiak ünnepeljék meg, hanem a templomokban a Gyermek Jézust és gyermekeket együtt köszöntsék fel. A gyerekek gyakran kimaradnak az egyházból - tette hozzá.



Kijelentette: kérése után várakozással várja Ferenc pápa Csíksomlyón mondandó beszédét, hátha az egyházfő a gyerekek ünnepét éppen ott fogja bejelenteni.



"Nagy dolog Ferenc pápa látogatása nálunk, mert egy asztalhoz tudunk ülni erdélyi magyarok, kárpát-medencei magyarok, moldvai csángók és románok is, és ha együtt tudunk imádkozni, akkor együtt is tudunk megmaradni" - jelentette ki Böjte Csaba.



Az audiencián részt vett Kovács Gergely okleveles posztulátor, a magyarországi Mindszenty-alapítvány képviselője, a bíboros boldoggá avatási eljárásának helyettes posztulátora.



Elmondta, hogy Esztergom és Csehimindszent közös ajándékaként átadták Ferenc pápának Mindszenty bíboros esztergomi szobrának kisebb másolatát, valamint egy ereklyéskövet is. "Amikor a pápának elmondtuk, hogy a magyar egyház és a magyar nép mennyire várja Mindszenty bíboros boldoggá avatását, a pápa azt mondta, a bíboros mártír volt"- számolt be Kovács Gergely.



Mindszenty József halálának évfordulóján csütörtökön misét mutatnak be a vértanú Szent Istvánról elnevezett Santo Stefano Rotondo római körtemplomban. A szertartást Angelo Amato bíboros, a vatikáni szentté avatási kongregáció nyugalmazott prefektusa celebrálja. A misén a dévai Szent Ferenc alapítvány gyerekkórusa énekel.