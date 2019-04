Ferenc pápa virágvasárnapi szentmisét mutatott be - fotók a Szent Péter térről

12 rab lábát mossa meg a pápa nagycsütörtökön



Ferenc pápa hetedik alkalommal vezeti a római húsvét szertartásait. Nagycsütörtök délután a lábmosás szertartása ismét egy börtönben elevenedik fel: Ferenc pápa a Rómától nem messzi Velletri város büntetés-végrehajtási intézetében 12 rabnak mossa meg a lábát, ahogyan már 2013-ban, 2015-ben, 2017-ben és tavaly is börtönbe látogatott el ezen a napon. A pápa nagypéntek este a római Colosseumnál a Via Crucis keresztútját vezeti, húsvét vasárnap a Szent Péter téren mutatja be az ünnepi misét, valamint Urbi et Orbi áldását adja Rómára és a világra.

A hagyomány szerint a húsvéti nagyhetet megnyitó virágvasárnapi szertartás a Szent Péter tér közepén álló obeliszknél kezdődik. Itt a pápa áldását adja a pálma- és olajfaágakra.Az Európa más részein virágvasárnapnak nevezett ünnepet Olaszországban pálmavasárnapnak nevezik, és barkaszentelés helyett a Földközi-tenger térségének két jellegzetes növényének, a pálmának és az olajfának az ágait használják.Az egyházfő az obeliszktől a Szent Péter-bazilika lépcsőjén álló szabadtéri oltárig halad, a körmenetben bíborosok és püspökök követik. A papok és a Szent Péter téren összegyűlő hívők kezében is hosszú pálma- és olajfaágak lesznek, amelyekkel egykor a Jeruzsálembe bevonuló Jézust is köszöntötték.Az egyházfő három egymásba font pálmalevelet tart, ezek a Szentháromságot jelképezik.Szokás szerint a virágvasárnapi pálmalevelek az északnyugat-olaszországi Liguriából, Sanremo városából érkeznek. Az olajfákat pedig a dél-itáliai Pugliából szállítják a Vatikánba. Olajfák díszítik a Szent Péter térre vezető sugárutat is.A Vatikán honlapján közölt misekönyv szerint az idei virágvasárnapi szentmisén románul imádkoznak a pápáért és a püspökökért, portugál nyelven a kormányzókért és a népekért, japánul az üldözött keresztényekért, franciául a bűnösökért és hitetlenekért, kínaiul a fiatalokért.