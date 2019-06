Ferenc pápa vezette a pünkösdi virrasztást a Szent Péter téren - fotók

A katolikus egyházfő vezette pünkösdi vigílián hagyományosan a római egyházmegyében szolgáló papok és az olasz főváros plébániáinak hívei vettek részt, összesen mintegy ötvenezren. Jelen volt Virginia Raggi római főpolgármester is. Hívők és turisták esernyővel a kezükben hallgatták a pápát, így védekezve a tűző nap ellen. Ferenc pápa Róma városához intézte szavait, hangsúlyozva, hogy "le kell hajolni" azokhoz a testvérekhez, akik hiába kiáltanak segítségért, szavukat senki sem hallja meg."Nemcsak szemünket, fülünket kell megnyitni, hanem a szívünket is" - mondta a pápa. Hozzátette: azt szeretné, ha a Rómában élők otthonuknak éreznék a fővárosban szolgáló egyházat, amely szavai szerint "pluszt" jelenthet a rómaiak számára irgalmasságban, emberségben, szeretetben. A szertartás során a húsvéti gyertya lángjával további mécseseket gyújtottak meg, amelyeket hétágú gyertyatartóban helyeztek el a Szentlélek hét ajándéka jelképeként. A hét gyertya közül az elsőt egy pap és egy diakónus, a másodikat egy szerzetes és egy szerzetesnő, a harmadikat egy nagyapa és unokája, a negyediket két menedékkérő és a Caritas önkéntesei, az ötödiket két egyetemista, a hatodikat egy olasz család tagjai, a hetediket katekumenek és bérmálkozó gyerekek helyezték el.A virrasztás után a hívők a Vatikántól az Isteni szeretetről elnevezett, ismert római kegyhelyre zarándokoltak át. Vasárnap délelőtt Ferenc pápa a Szent Péter téren mutatja be a pünkösdi nagymisét. Vasárnap délben a római Pantheon 43 méter magas tetőnyílásából több ezer vörös rózsaszirmot szórnak le római tűzoltók a Szentlélek alászállása jelképeként. Pünkösdhétfő nem piros betűs ünnep Olaszországban az 1969-es liturgiai naptárreform óta.