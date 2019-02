Ferenc pápa: el kell törölni a Föld színéről a papok által gyermekek ellen elkövetett visszaéléseket

Mindezt annak érdekében, hogy "eltöröljék a Föld színéről" a papok által gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaéléseket, amelyeket az egyházfő förtelmes bűntetteknek nevezett. A pápa fogadkozott, hogy az egyház mindent meg fog tenni azért, hogy a visszaélések elkövetőit felelősségre vonják, és nem fogja eltussolni vagy kisebbíteni a bűncselekményeket, ahogy az a múltban megszokott volt.



Ha akár csak egyetlen visszaélés is történik ezentúl az egyházon belül, azt a legnagyobb komolysággal fogják kezelni - mondta Ferenc pápa.



A katolikus egyházfő azt ígérte, hogy felülvizsgálják és szigorítják majd a nemzeti püspöki konferenciák irányelveit a szexuális támadások megelőzésére és az elkövetők megbüntetésére vonatkozóan. A négynapos konferencia után a Vatikán ellenőrizni fogja, hogy minden püspök úgy térjen haza, hogy tisztában van vele, hogyan kell ezeket az irányelveket a gyakorlatba átültetni.



A papi pedofília áldozatainak képviselői mély csalódottságuknak adtak hangot Ferenc pápa beszéde után, mert szerintük az egyházfő csak a már többször hallott, régi ígéreteket ismételte meg, és kevés konkrét javaslatot tett. A pápa több mint félórás beszédének jelentős részében az ENSZ és más szervezetek adatait idézte fel, amelyek szerint a gyermekek elleni legtöbb szexuális visszaélés a családokon belül történik, és az elkövetők általában nem papok, hanem szülők, rokonok, kiskorú feleségek férjei, edzők, tanárok.



Ebből adódóan a pápa szerint ez általános probléma, amelynek szörnyűségét nem kisebbíti természetesen az sem, ha a katolikus egyházon belül történik, sőt az még súlyosabbá és botrányosabbá teszi, mivel annak morális tekintélyével teljes mértékben összeegyeztethetetlen.



A tanácskozás első napján, csütörtökön a püspökök egy 21 pontos útmutatóról tanácskoztak, amelyet a püspöki konferenciákhoz a vatikáni találkozó előtt szétküldött kérdőívek válaszai alapján állítottak össze. A találkozót lezáró vasárnapi mise után tartott beszédében Ferenc pápa viszont nem szólt konkrét kötelezettségvállalásokról, mindössze egyetlen kérdésről, az internetes gyermekpornográfia elleni vatikáni törvények szigorítására tett ígéretet. Egy 2010-es jogszabályról van szó, amely a 14 év alatti gyerekeket ábrázoló pornográf tartalmú képek és videók terjesztőit bünteti. A szigorítás következtében a büntethetőséget kiterjesztik a 14 év feletti kiskorúakat szerepeltető pornográf tartalmakra is.



Az áldozatokat képviselő szervezetek többet vártak a tanácskozástól. A papi visszaélések felszámolásáért küzdő ECA jogvédő csoport szombaton szorgalmazta, hogy az egyházfő vállalja fel, hogy automatikusan kizárják a papi rendből mindazokat, akik visszaéléseket követnek el, illetve akik segítik ezeket a bűntetteket eltussolni. A szervezet követelte azt is, hogy hozzák nyilvánosságra a jogosan megvádolt papok neveit, valamint hogy az egyház fizessen kártérítést az áldozatoknak.