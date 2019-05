Ferenc pápa Bulgáriában: ne fordítsuk el fejünket és ne zárjuk be szívünket

A szófiai elnöki palota udvarán tartott beszédében a katolikus egyházfő emlékeztetett arra, hogy harminc év telt el a szovjet uralom vége óta, az olyan rendszer volt, amely korlátozta a szabadságot. Most Bulgária kénytelen szembenézni a kivándorlás következményeivel, az elmúlt években több mint kétmillió bolgár hagyta el az országot - tette hozzá Ferenc pápa. Elismerte: Szófia igyekszik mindent megtenni azért, hogy a fiatalok ne kényszerüljenek külföldön új életet kezdeni. Ugyanakkor felszólította a bolgár kormányt, hogy fokozza a méltóságteljes élet alapjainak megteremtését lehetővé tévő erőfeszítéseit.



A pápa rámutatott: Bulgária az elmúlt években nemcsak az elvándorlással, hanem a háború, a konfliktus és a nyomor elől menekülők bevándorlásával is szembesült. A kivándorlás drámáját megtapasztaló bolgár nép "nem fordíthatja el fejét, nem zárhatja be szívét, és nem zárhatja össze markát azok előtt, akik ajtaján kopogtatnak" - hangsúlyozta.



A Katolikus Karitász szerint 2018-ban 2500-an kértek menedéket Bulgáriában, ám közülük mindössze 712-en kapták meg. Szófia tavaly nem írta alá az ENSZ globális migrációs csomagját, amelyet Ferenc pápa a kezdetektől fogva támogatott. Bulgária bevándorlásellenes politikát folytatott az elmúlt években, és 270 kilométer hosszú kerítést emelt a török határon a migrációs nyomásra válaszul. Ferenc pápa a bolgár kormány meghívására érkezett a hétmillió lakosú országba, ahol hivatalos adatok szerint 80 ezer katolikus él. Bulgáriai látogatását követően a katolikus egyházfő május 7-én Észak-Macedóniába utazik tovább.