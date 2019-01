Feltételezett Ku Klux Klan-tagoknál razziáztak Németországban

Nagyszabású razziát tartottak szerdán Németországban a Ku Klux Klan nevű amerikai fajgyűlölő szervezet feltételezett követőinek tagjainál.



A stuttgarti ügyészség állambiztonsági osztálya és a Baden-Württemberg tartományi bűnügyi hivatal közös műveletében több mint 200 rendőrt mozgósítottak, köztük különleges bevetési egységeket.



Nyolc tartományban, tizenkét helyszínen tartottak házkutatást. Lefoglaltak egyebek mellett adathordozókat, számítógépeket és mobiltelefonokat, és száznál is több fegyvert, köztük lőfegyvereket, teleszkópos botokat és bozótvágó késeket.



Az eljárás 17 ember ellen irányul, 17 és 59 év közöttiek, bűnszervezet létrehozásával gyanúsítják őket. A "National Socialist Knights of the Ku-Klux-Klan Deutschland" (A Ku Klux Klan Németország nemzetiszocialista lovagjai) elnevezésű szervezet tagjait "egyesíti szélsőjobboldali meggyőződésük, amely a többi között a nemzetiszocializmus dicsőítésében nyilvánul meg" - áll a stuttgarti ügyészség közleményében.



Hozzátették: egy másik ügyben lefoglalt mobiltelefonon talált üzenetváltás elemzése révén jutottak az interneten szerveződő, működését havi tagdíjakból finanszírozó szervezet nyomára. Az eljárásban országszerte 40 ember került a hatóságok látókörébe.