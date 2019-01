Felrobbant a megcsapolt üzemanyag-vezeték: 79-re emelkedett az áldozatok száma - fotók

Hetvenkilencre nőtt a mexikói illegálisan megcsapolt üzemanyag-vezetéknél történt robbanás halálos áldozatainak száma. 66 sérültet kezelnek a helyi kórházakban égési sebekkel - közölte vasárnap Jorge Alcocer egészségügyi miniszter.Raul Arroyo, hidalgói főügyész szerint 54 holttest annyira összeégett, hogy jelentős időt vehet igénybe azonosításuk.A szerencsétlenség három héttel azután következett be, hogy Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök hadjáratot hirdetett azok ellen a bandák ellen, amelyek országszerte illegálisan megcsapolják az üzemanyag-vezetékeket, évente mintegy 3 milliárd dollár veszteséget okozva az államnak.A helyszínen többen is azt mondták a Reuters hírügynökségnek, hogy Obrador kampánya óta üzemanyaghiánytól szenvednek a környéken. "Mindenki jött, hátha tud szerezni egy kis benzint a kocsijához, hiszen a kutakon már nem maradt" - mondta az ötvenéves Isaias Garcia. A helyi földműves két szomszédjával ment ki a megcsapolt vezetékhez, de tisztes távolságból várakoztak a kocsijukban ülve.Egy másik szemtanú szerint egyesek fazékkal jöttek merni az üzemanyagból.A robbanás előtt készült videofelvételeken embereket lehet látni, ahogy vödrökbe gyűjtik az üzemanyagot katonák jelenlétében. Obrador védelmébe vette azt, hogy a fegyveres erők nem avatkoztak közbe, elkerülve a konfliktust a nagyszámú emberrel.Veronica Jimenez helyi újságíró szerint több mint háromszázan gyűjtötték az üzemanyagot. "Családokat láttam: anya, apa, gyerekek. Mintha egy parti lett volna ... egy pillanatra még az emberek örömét is hallani lehetett - számolt be a Reutersnak Jimenez. - A robbanás után az emberek szétszaladtak segítségért kiáltva, többen megégtek" - fűzte hozzá.A mexikói állami olajvállalat, a Pemex közlése szerint a Tuxpan és Tula városok között futó vezeték péntek este 7 óra körül robbant be, néhány órával azután, hogy Tlahuelilpan külterületén tolvajok illegális csapoló nyílást fúrtak rajta, és a helybéliek vödrökben próbálták felfogni a szétfolyó üzemanyagot. A robbanást követően készült videókon pánikszerűen menekülő emberek láthatók és az éjszakai égen a vezetékből magasra csapó lángcsóvák.