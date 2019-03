Fellebbezett Radovan Karadzic

Fellebbezést nyújtott be nyolc nappal ezelőtt hozott jogerős életfogytiglani börtönbüntetése felülvizsgálata érdekében Radovan Karadzic egykori boszniai szerb elnök - közölte az ENSZ hágai nemzetközi törvényszéki mechanizmusa (MICT) csütörtökön.



A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék mandátuma lejárta után az ügyet átvevő MICT tájékoztatása szerint a fellebbezésről szóló dokumentumot Karadzic ügyvédje, Peter Robinson juttatta el a testülethez.



Információk szerint a hágai bírói testületnek állást kell foglalnia, hogy befogadja-e a jogerős határozat felülvizsgálatára irányuló kérelmet, ez ugyanis az eljárás ezen szakaszában nem kötelező.



Az ügyben eljáró törvényszék 2016 márciusában 40 év börtönnel sújtotta Radovan Karadzicot az 1992-1995 közötti, csaknem százezer halottat követelő boszniai háborúban elkövetett népirtás, valamint háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt.



A magát ártatlannak valló, 73 éves elítélt akkor is fellebbezett a határozat ellen. Ügyvédje az ítélet enyhítését, az ügyészség viszont életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását kérte, mondván, Karadzic abban a vádpontban is bűnös népirtásért, amely alól korábban felmentették.



Az MICT március 20-án hirdetett ítéletet. A fellebbviteli eljárásban a hágai bírói testület elutasította a védelem minden jogi érvét, és megerősítette, hogy Karadzic bűnös az ellene felhozott minden vádpontban, kivéve azt, amelyik alól első fokon is felmentették.



Karadzic megítélése Bosznia-Hercegovinában máig vitatott. Az ország többségében bosnyákok és horvátok lakta részében egyértelműen háborús bűnösnek tartják, míg a szerbek lakta területeken inkább hősként tekintenek rá.