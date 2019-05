Felborult a felfújható csónak: három ember meghalt, köztük egy kislány

Három ember meghalt, köztük egy kislány csütörtökön az északkelet-franciaországi Gerstheimnél, miután felfordult egy felfújható csónak a Rajnán; egy másik kislány után még a késő délutáni órákban is folyt a kutatás.



"Három ember halt meg, közöttük egy szemtanú, aki megpróbálta kimenteni a csónak utasait és egy hatéves kislányt" - tudatta közleményében Bas-Rhin megye állami közigazgatási hivatala.



Egy további embert kórházban ápolnak a közlemény szerint.



A megyei katasztrófavédelmi közleménye szerint egy "csónakszerű" könnyű jármű kora délelőtt a gerstheimi duzzasztógát közelében felborult, "és több ember is a vízbe ugrott", hogy segítséget nyújtson az utasoknak.



A francia és német mentők nagy számban vonultak ki, kutyás egységek, több helikopter és búvárok is részt vettek a kutatásban - közölték a tűzoltók.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)