Felavatta Bartók Béla emlékművét a magyar és a lengyel elnök Kielcében

Áder János köztársasági elnök (b) és Andrzej Duda lengyel elnök (j) mécses helyez el a II. világháborúban elesett cserkészek emlékművénél Kielcében 2019. március 23-án. A magyar államfő a lengyel-magyar barátság napja alkalmából kétnapos látogatáson tartózkodik Lengyelországban. MTI/Koszticsák Szilárd

Áder János köztársasági elnök (b2) és Andrzej Duda lengyel elnök (b3) megkoszorúzza Bartók Béla felavatott szobrát Kielcében 2019. március 23-án. A magyar államfő a lengyel-magyar barátság napja alkalmából kétnapos látogatáson tartózkodik Lengyelországban. MTI/Koszticsák Szilárd

A bronzból készített mellszobor a Kielce belvárosában lévő sétányra került. Ebben a fasorban eddig több mint negyven híresség emlékművét állították fel, többek között Marc Chagall és Salvador Dalí festőkét, valamint Igor Sztravinszkij zeneszerzőét. A két államfő mécsest gyújtott a második világháborúban elesett cserkészek kielcei emlékművénél, és megkoszorúzták a 2010-es szmolenszki légi katasztrófa áldozatainak emléktábláját is. Az elnökök délelőtt részt vettek a kielcei székesegyházban Jan Piotrowski kielcei püspök és Veres András győri megyéspüspök, a Magyar katolikus Püspöki Konferencia elnöke által bemutatott szentmisén. Veres András püspök a homíliában a barátság fogalmát magyarázta a Szentírás alapján. Kifejtette: az ezeréves lengyel-magyar barátság arra vezethető vissza, hogy a két nemzet lelkületében megtalálhatóak azok az erények, amelyekre az igazi barátság épülhet. Ezen erényeknek pedig "nem más az alapja, mint a közös krisztusi hit" - állapította meg a püspök. Délután a két elnök megnézte a fiatal lengyel és magyar kézilabdázók kielcei tornájának döntőjét is, és együtt adták át a kupát a győztes szegedi csapatnak. Magyarországot a szegedi és a veszprémi sportolók képviselték a tornán, Veszprém második helyen végzett. Áder János szombaton, kétnapos lengyelországi látogatása végén az oblátus missziós atyák Kielcéhez közeli kolostorába, Lengyelország legősibb zarándokhelyére, a Szent Keresztre látogat. A kolostorban megtekinti a Szent Imre örökségét és a magyar-lengyel kapcsolatok kezdeteit bemutató kiállítást.A 11. század elején alapított, eredetileg bencés apátságban ugyanis a Szent Kereszt ereklyéjét őrzik, amelyet a hagyomány szerint Szent Imre herceg ajándékozott a monostornak. A Magyarországon és Lengyelországban felváltva, évente rendezett lengyel-magyar barátság napjának előzményei 2006. március 24-re nyúlnak vissza, amikor Lech Kaczynski lengyel és Sólyom László magyar államfő Győrben felavatta a magyar-lengyel barátság köztéri emlékművét, amely két, gyökereivel egymásba kapaszkodó tölgyfát ábrázol. Idén számos kulturális társrendezvényt is tartottak Kielcében és országszerte. A lengyel közszolgálati televízió (TVP) szombaton a lengyelországi Waclaw Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézet kezdeményezésére több magyar témájú műsort sugároz. Levetítik a többi között a lengyel-magyar kapcsolatok patrónusaként ismert Felczak professzorról szóló, Beata Netz által rendezett dokumentumfilmet.