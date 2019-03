Facebookos kommentjei miatt ítéltek el egy nyugdíjas férfit

Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte hétfőn a bécsi tartományi bíróság azt a 65 éves nyugdíjas férfit, aki gyűlölködő megjegyzésekkel illette az interneten a 2018-as év első, Ausztriában született kisbabáját és annak fejkendőt viselő anyját.



A hat hónapos felfüggesztett büntetést mellett a férfinak részt kell vennie egy szociális szervezet gyűlöletkeltés elleni programjában is.



Tavaly év elején számos médium közzétette az év első babájának és szüleinek fényképét. Az anya a képen fejkendőt viselt, ami arra utalt, hogy a család muszlim vallású. A közösségi médiában a fotó rasszista reakciókat is kiváltott, több posztoló ellen is eljárás indult.



A most elítélt 65 éves nyugdíjas a Facebookon így kommentálta a babáról megjelent képet: minden osztrák csecsemőre jut hat olyan újszülött, akiből muszlim dzsihadista lesz. A férfi a bíróság előtt elismerte, hogy "hülyeséget" csinált, de azt hangsúlyozta, hogy kedveli a muszlimokat, együtt él velük, és soha nem sértette meg őket.