Facebookon jelentették be a szomorú hírt: meghalt a világ legjobb dobosa

Elhunyt hétfőn, 90 éves korában Hal Blaine, nemzedékének legnagyobb hatású dobosa, akit Bryan Wilson, a Beach Boysból "a valaha élt legjobb dobosnak" nevezett.



Családja a Facebookon jelentette be, hogy Blaine békésen, kaliforniai otthonában hunyt el - számolt be róla a BBC News kedden.



Pályafutása alatt számtalan híres előadóval dolgozott, közük volt Frank Sinatra, Elvis Presley, a Beach Boys és John Lennon is. Legemlékezetesebb játéka a The Ronettes együttes Be My Baby című felvételén hallható.



Charlie Watts, a Rolling Stones együttes dobosa, aki februárban Blaine 90. születésnapján játszott, arról írt a mikroblogján, hogy nagyon szerencsésnek érzi magát, amiért együtt ünnepelhetett vele.



Ronnie Spector, a Ronettes énekese köszönetet mondott a néhai dobosnak, amiért "az együttes felvételeit és még annyi más számot olyan varázslatossá tett játékával".



Blaine pályafutása alatt több mint hatezer szám felvételén dobolt. Híres volt arról, hogy mindig magánál hordott egy gumibélyegzőt a következő felirattal: "Hal Blaine újra lecsap", s ennek lenyomata összes felvételére rákerült és minden stúdióban is ott volt, ahol dolgozott.



A Rock and Roll Hírességeinek Csarnoka szerint, amelybe 2000-ben iktatták be, Blaine bárki másnál több sikerszámban dobolt a rockkorszakban: 40 olyan dalban, amelyek a toplistát vezették és 150 olyan számban, amelyek bekerültek a top 10 közé.



Ő dobolt Elvis Presley Return to Sender, a The Byrds együttes Mr. Tambourine Man, a Beach Boys zenekar Good Vibrations, a Simon & Garfunkel duó Mrs. Robinson és a The Mamas and The Papas együttes California Dreamin felvételén is, valamint ő játszott a Batman főcímzenéjében.



Nyolc olyan számban dobolt, amelyek elnyerték az év felvétele díját a Grammy-gálán. Köztük volt a Simon & Garfunkel száma, a Bridge Over Troubled Water és Frank Sinatra dala, a Strangers In the Night is.



A dobostól Sinatra lánya, Nancy is a közösségi médián búcsúzott: "Isten áldjon, öreg barátom" - írta az Instagramon egy képet is mellékelve, amelyen együtt látható vele.



Blaine, eredeti nevén Harold Simon Belsky a massachusettsi Holyokeben született 1929 februárjában. Nyolcévesen kezdett dobolni, később Roy Knapp és Gene Krupa tanítványa lett. Az 1950-es évektől dolgozott stúdiózenészként. Tíz év alatt nélkülözhetetlen tagja lett a Los Angeles-i elit stúdiózenészek Wrecking Crew elnevezésű zenekarának. Az együttes olyan tekintélyt vívott ki magának, hogy 2007-ben beiktatták őket a Zenész Hírességek Csarnokába.



Pályafutása késői éveiben megírta memoárját, szimpóziumokon lépett fel és fiatal dobosokat is tanított.