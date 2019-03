Ezt a cukiságot láthatják szombattól a berlini állatkertben - fotók

A Tierpark Berlin pénteki tájékoztatása szerint a nőstény bocs anyjával, a 9 éves Tonjával naponta több órát is a kifutóban tartózkodik, aludni azonban visszatérnek istállójukba.A nőstény bocsnak egyelőre még nincs neve.Az állatkert korábbi közlése szerint a bocs egészséges, jól fejlődik. A jegesmedvebocsok halálozási aránya nagyon magas, mivel nagyon fejletlenül jönnek a világra. Újszülöttként akkorák, mint egy tengerimalac, vakok és süketek.A berlini állatkert legutóbbi jegesmedvebocs kedvence négy hónaposan pusztult el 2017-ben. Halála nagyon váratlanul érte gondozóit, pontosan nem derült ki, hogy mi okozta, annyit állapítottak meg, hogy a mája volt beteg.Tonjának 2017 decemberében is született két kölyke, az egyik születése után azonnal elpusztult, és a másik is csak pár hétig éltA Berlin keleti részén lévő állatkert a látogatószám jelentős emelkedését várja a mostani kölyökmackótól.