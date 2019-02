Ez nem a repülés világnapja: pokolgépes fenyegetés a brisbane-i reptéren, háromszor fordult vissza egy gép Los Angelesbe

Több mint két órára ki kellett üríteni vasárnap az ausztráliai Brisbane repülőterét, mert egy férfi azt állította, hogy pokolgép van nála, és késsel fenyegetett meg egy nőt. A rendőrség elmondása szerint végül nem halálos eszközökkel,és őrizetbe venniük az 50 éves férfit. Kiderült, hogy a támadónál nem volt robbanószerkezet. Senki sem sérült meg, és a rendőrök szerint az incidens nem terrortámadás volt. A történtek miatt mintegy 3 órás késéssel tudtak csak elindulni és leszállni a brisbane-i járatok.

Ma találtuk meg a hírt is a magyar férfiról, aki összevizelte egy repülő konyháját, ezért bíróság elé áll, de ez még nem minden. Három különböző probléma miatt háromszor fordult vissza egy Hawaiira tartó repülőgép Los Angelesbe - közölte a Hawaiian Airlines hawaii légitársaság vasárnap. Alex Da Silva, a társaság szóvivője elmondta, hogy a gép kétszer is felszállt, majd visszatért a Los Angeles-i nemzetközi reptérre, harmadszor pedig elindult a kaputól, de már nem szállt fel, és visszatérésekor a járatot törölték. A szóvivő nem közölte, hogy milyen problémák miatt kellett a gépnek háromszor is visszafordulnia. Aláhúzta viszont, hogy a Los Angeles-Maui járat különösen nagy távolságot tesz meg, ezért a szokásosnál is több biztonsági előírás vonatkozik rá. A gépen lévő 200 embert szállodákban helyezték el, és más járatokkal juthatnak majd el Hawaiira.