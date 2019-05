EU-tisztújítás - Tajani: az EP nem az egyes jelölteket támogatja, hanem a csúcsjelölti rendszert védi

Brit miniszterelnök: "a Brexit az utódomra marad"

Theresa May brit miniszterelnök az Európai Unió rendkívüli brüsszeli csúcsértekezletére érkezik 2019. május 28-án, két nappal az európai parlamenti választások után. Fotó: MTI/AP/Francisco Seco

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Mateusz Morawiecki lengyel, Orbán Viktor magyar, Andrej Babis cseh és Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök, valamint Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke (b-j) Brüsszelben 2019. május 28-án. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsodi Balázs

A múlt heti európai parlamenti választásokat követően - annak értékelésére - összehívott rendkívüli EU-csúcson tartott sajtótájékoztatóján Tajani aláhúzta: az által, hogy kedden az Európai Parlament (EP) házbizottságaként működő, úgynevezett Elnökök Értekezlete megerősítette a csúcsjelölti rendszer támogatását, a demokrácia erősödik.Az EP elnöke újságírói kérdésre válaszolva elmondta, az uniós állam-, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács a keddi munkavacsorán "nem nevekről vitatkozik" sem az Európai Bizottság elnöki tisztsége, sem pedig más megüresedő uniós tisztségviselők pozíciója tekintetében.- mondta Tajani.Az Elnökök Értekezlete keddi ülésén a frakciók többsége egyetértett azzal, hogy az Európai Bizottság elnökének megválasztásakor a csúcsjelölti rendszerből kell kiindulni. Az elfogadott közös nyilatkozatban azt írták, hogy mindenképpen olyan személynek kell majd kapnia a brüsszeli testület vezetését, aki valamelyik pártcsalád képviseletében Európa-szerte kampányolva megismertette magát és programját az állampolgárokkal.Az EP tavaly elfogadott határozata kimondja, hogy készek elutasítani azon jelölteket az Európai Bizottság elnöki posztjára, akik egyik pártcsaládnak sem voltak csúcsjelöltjei. Ennek ellenére a jelöltállítás joga az uniós alapszerződés szerint az állam-, illetve kormányfőket illeti meg.Az EP-választáson legtöbb szavazatot szerző Európai Néppárt listavezetője a német Manfred Weber. A hivatalos joganyagban mindazonáltal a csúcsjelölti rendszer sehol nem szerepel, és ezért több vezető már jelezte, hogy nem ért egyet az alkalmazásával.Theresa May brit miniszterelnök kedden Brüsszelben, az informális európai uniós csúcstalálkozóra érkezve sajnálatosnak nevezte, hogy minden erőfeszítése ellenére sem sikerült eredménnyel zárnia az Egyesült Királyság uniós tagságának megszűnésére szolgáló tárgyalásokat. "A Brexit végül az utódomra marad" - mondta.A múlt heti európai parlamenti választások értékelésére tartott találkozó előtt May hangsúlyozta, meg kell találniuk a módját annak, hogy minden fél határozott véleményét meghallgatva többséget kapjanak a brit parlamentben. Ehhez azonban bizonyára kompromisszumra lesz szükség - közölte.Ismételten kifejezte azon meggyőződését, hogy az EU-val hosszan tárgyalt és elfogadott brit kilépési megállapodás a "legjobb eszköz" a 2016-os népszavazás eredményét tükröző megoldáshoz."Mindig a lehető legjobb kilépési forgatókönyv eléréséért dolgoztam. Továbbra is úgy vélem, hogy az Egyesült Királyság számára az a legjobb, ha megegyezéssel hagyja el az Európai Uniót" - fogalmazott.Az Európai Bizottság és az Európai Tanács új elnökeinek kiválasztását illetően úgy nyilatkozott, Nagy-Britannia "továbbra is konstruktív szerepet fog játszani a folyamatban".Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság leköszönő elnöke nyilatkozatában hangsúlyozta: "kristálytiszta, hogy a brit kiválási megállapodást nem tárgyalják újra".Az informális találkozót illetően kijelentette, az fontos az EU jövője szempontjából, de döntések nem fognak születni a keddi munkavacsorán.Megkezdődött az európai uniós tagországok vezetőinek rendkívüli csúcstalálkozója kedd este Brüsszelben, amelynek egyetlen napirendi pontjaként informális egyeztetést folytatnak az európai parlamenti (EP-) választások eredményéről, illetve a küszöbönálló tisztújításról.Az uniós állam- és kormányfők a hagyományoknak megfelelően először Antonio Tajanival, az Európai Parlament elnökével egyeztetnek, majd a tervek szerint megkezdik az EU-intézmények vezetőinek jelöléséhez és kinevezéséhez vezető eljárást. Döntések egyelőre nem várhatók, csak a következő, június 20-21-i csúcsértekezleten.Az EP-választásokon legtöbb szavazatot szerző Európai Néppárt listavezetője a német Manfred Weber.Az először a legutóbbi választás után alkalmazott csúcsjelölti rendszer azonban akkor és most is komoly vitákat váltott ki. Ennek oka, hogy az EU-alapszerződés alapján az állam- és kormányfők alkotta Európai Tanács hatáskörébe tartozik a jelölt megnevezése az Európai Bizottság élére, akiről aztán az Európai Parlament szavaz. A csúcsjelöltekkel viszont gyakorlatilag kész tények elé állítják a tagországi vezetőket, akik közül többen is - például Emmanuel Macron francia elnök - elutasítják a hivatalos joganyagban sehol nem szereplő rendszer alkalmazását.Az Európai Parlament házbizottságaként működő, úgynevezett Elnökök Értekezlete kedden megerősítette a csúcsjelölti rendszer támogatását, hangsúlyozva, mindenképp olyan személynek kell kapnia a brüsszeli testület vezetését, aki valamelyik pártcsalád képviseletében Európa-szerte megismertette magát és programját a polgárokkal.Szakemberek szerint ugyanakkor közel sem vehető biztosra, hogy végül valóban az EP-frakciók listavezetőinek egyike töltheti majd be a legfontosabb uniós posztot, az Európai Bizottság elnöki tisztségét, amely ráadásul egyfajta "csomag" része lehet, mivel idén új vezetőről kell megállapodni az Európai Tanács, az Európai Parlament és az Európai Központi Bank élére is, illetve dönteni kell az új uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő személyéről.A kiválasztás során egyebek mellett az is szerepet játszik, hogy a jelölt pontosan honnan, kicsi vagy nagy, északi vagy déli, régi vagy új tagállamból származik, melyik párthoz tartozik, illetve milyen nemű. A sokismeretlenes egyenlet első eleme akkor válik ismertté, amikor megválasztják a bizottság elnökét, és éppen ezért ez a többi poszt elosztására is hatással lesz.