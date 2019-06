EU-csúcs: nincs megállapodás a tisztújításról, jövő héten újabb találkozót tartanak

Macron: Weber támogatható lett volna, ha nem német EP-listán szerepel

Az uniós vezetők üdvözölték a gazdasági és monetáris unió megerősítése terén, az eurócsoport keretében elért eredményeket

Kizárt, hogy újratárgyalják a Brexit feltételeit

Senkinek nem használnak a török próbafúrások Ciprusnál

Lelőtt maláj gép: Oroszországot is együttműködésre ösztönöznék

Klímasemlegességben sem volt egyetértés

Merkel: jobb még néhány napot várni

Macron: Európának egységet kell mutatnia

Nem sikerült megállapodásra jutni az európai uniós intézmények vezető tisztségeinek betöltéséről a tagállami vezetők csúcsértekezletén, ezért jövő vasárnap újabb találkozót tartanak. Orbán Viktor miniszterelnök újságíróknak kijelentette: Manfred Weber és Frans Timmermans elbukott, ami jó hír Magyarországnak, mert a magyar emberek nem akarták őket. Az EU-csúcsról szólva kiemelte: "jelentős lépéseket tettünk".A magyar kormányfő a csúcstalálkozót követően magyar újságíróknak nyilatkozva arra emlékeztetett, hogy Magyarországon nagy támogatást kaptak a választóktól, amellyel meg tudja akadályozni, hogy olyan vezetői legyenek az Európai Uniónak, akik a bevándorlást pártfogolják. Hozzátette: azt is vállalta, hogy nem lesz olyan vezetője az uniónak, aki "ne adná meg a tiszteletet Magyarországnak és a közép-európai országoknak".Arra a kérdésre, hogy a visegrádi országoknak (V4: Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) van-e esélyük fontos uniós posztra, a miniszterelnök úgy válaszolt, a V4-eknek minden uniós pozícióra több, két-három jelöltje is van. Az esélyek jók, "vannak jó jelöltjeink, szerintem be is fognak futni" - fogalmazott Orbán Viktor.Donald Tusk az Európai Tanács elnöke az uniós csúcsot követően tartott sajtóértekezletén arról számolt be, hogy az egyeztetésen nem sorakozott fel a többség az Európai Bizottság elnöki tisztségére jelöltek egyike mögött sem. Tájékoztatása szerint a június 30-i rendkívüli EU-csúcsig folytatódnak a megbeszélések, nemcsak a tagállamok között, hanem az európai parlamenti frakciókkal is.A tagállami vezetők a csúcstalálkozó első, csütörtöki napján egyebek mellett elfogadták az Európai Unió következő ciklusra vonatkozó stratégiai célkitűzéseit. A négy nagyobb célt, s azokon belül további pontokat tartalmazó dokumentum megszabja 2024-ig a közös cselekvés fő stratégiai irányait, prioritásait számos fontos témakörben, és irányvezetőként szolgál majd az EU intézményei, főként az Európai Bizottság számára.Zárónyilatkozatukban a tagországok vezetői elítélték a Ciprus közelében elkezdett "illegális" török próbafúrásokat, és válaszintézkedéseket helyeztek kilátásba, amennyiben Ankara nem hagy fel ezen tevékenységével.A kétnapos EU-csúcs pénteki zárónapján a brit európai uniós tagság megszűnését (Brexit) érintően az uniós tagországok vezetői leszögezték: a kilépés feltételrendszerét rögzítő szerződést semmiképp sem tárgyalható újra, de várakozással tekintenek a közös munka elébe Theresa May utódjával. A következő brit kormányfővel a lehető legszorosabb jövőbeli kapcsolatok kialakítására törekszenek. Tusk nyilatkozatában elmondta, el szeretnék kerülni az Egyesült Királyság rendezetlen kilépését, de ettől függetlenül erre a forgatókönyvre is felkészülnek.Az uniós tagországok állam-, illetve kormányfőit összefogó testület elnöke közölte, hogy a tárgyalás során előrelépést értek el a 2021-2027-es uniós keretköltségvetés kérdésében.A csúcstalálkozó alkalmával nem született egyhangú megállapodás a 2050-es európai uniós klímasemlegességi célkitűzésről. A zárónyilatkozatba a célkitűzés csupán lábjegyzetként kerül be, amelyben ez áll: "A tagállamok nagy többsége vállalja, hogy eléri a klímasemlegességet 2050-re."A kormányfő ezzel kapcsolatban arról is beszélt, hogy Magyarországnak - a többi országgal együtt - vannak klímacélvállalásai. 2030-ig ezeket meg tudjuk valósítani, erre vannak terveink, és ezt meg tudjuk úgy tenni - "pénzünk is van hozzá" -, hogy a klímacélok elérése ne eredményezze a lakások rezsiköltségének növelését - mondta. Hozzáfűzte: úgy tudjuk megvalósítani ezeket a célokat, hogy "a klíma is javul, és a magyar családoknak sem kell több pénzt fizetni az energiáért."Közölte: a javaslat az volt, hogy most menjenek tovább, és 2050-re is tegyenek vállalásokat. A céllal egyetértünk, de amíg nem látjuk, hol van erre a pénz, addig nem vállaljuk - mondta. "Úgyhogy kezdjünk tárgyalni a pénzről!" - fűzte hozzá.A magyar kormányfő kitért arra: volt egy vita a klímacélokkal kapcsolatban a nukleáris energiáról. A magyar álláspont világos: "ha klímacélokat akarunk elérni, akkor szükségünk van nukleáris energiára" - mutatott rá. Mint mondta, ezt az ellentmondást úgy oldják fel, hogy minden országnak megmarad a joga, hogy eldönthesse: szüksége van-e atomenergiára. Magyarország szeretne ilyet, mert "Paks nélkül nincs alacsony rezsi" - tette hozzá.Amennyiben a néppárti Manfred Weber az európaiak előtt mutatkozott volna be, mint az Európai Bizottság elnökjelöltje, támogatása nem jelentett volna problémát , de ő a német lista vezető jelöltje volt, ez pedig így nem működik - jelentette ki Emmanuel Macron francia államfő a brüsszeli EU-csúcstalálkozót követően újságíróknak adott nyilatkozatában pénteken.Macron hangsúlyozta: tudja, hogy a németek nagyon ragaszkodnak az alkotmányhoz."Van azonban egy közös európai alkotmányunk. Ez az alkotmány pedig azt mondja ki , hogy az Európai Bizottság elnökét az Európai Tanács tagjai választják meg, akit az Európai Parlament megerősít pozíciójában" - közölte.Ha egy nap az európaiak úgy döntenek, hogy olyan alkotmányt fogadnak el, amely azt mondja, hogy az uniós bizottság elnökét az európai nép választja, akkor valódi európai választásokat fogunk tartani, és abban a pillanatban bárki, közvetlenül megválasztható lesz, de jelenleg nem ezt mondják a szerződések - mondta a francia elnök.Mint hangsúlyozta, a tagországok elkötelezettek, hogy az uniós intézmények vezetői tisztségeit érintő választási folyamatot június 30-ig lezárják. Ennek oka - mint fogalmazott - a "hitelesség", és a ó intézményi működés biztosítása annak érdekében, hogy az Európai Parlament július másodikán kezdődő alakuló ülése előtt a jelöltet megnevezzék."Azt szeretném, hogy gyors döntés szülessen, egy percig sem hiszem ugyanis, hogy a halogatás segít megoldást találni. A múlt többször megmutatta, amikor ezt a módszert alkalmazzuk, az nem vezet eredményre" - fogalmazott.A francia elnök azt mondja, a jelöltek legfontosabb tulajdonságai között nem az állampolgárságnak kell szerepelnie, hanem a rátermettségnek és a képességeknek. Hozzátette, nem fog támogatni olyan javaslatot, amely nem biztosít egyenlőséget a nemek terén az uniós intézmények vezetői között.Nagy-Britannia uniós tagságának megszűnésével kapcsolatban Macron kijelentette: nem akar részt venni a brit belpolitikában. Reményét fejezte ki, hogy a következő brit miniszterelnök ugyanolyan elkötelezett és felelős partner lesz, mint elődje, Theresa May leköszönő miniszterelnök volt.Az uniós tagországok állam-, illetve kormányfői a brüsszeli uniós csúcson elfogadott zárónyilatkozatukban üdvözölték az eurócsoport keretében a gazdasági és monetáris unió megerősítése terén elért eredményeket, és felkérték a csoportot, hogy a nem euróövezeti tagállamokkal együtt folytassák a munkát ezen átfogó csomag valamennyi elemével kapcsolatban.Az Európai Tanács kétnapos, brüsszeli csúcstalálkozóján résztvevő tagállami vezetők nyugtázták, hogy az eurócsoport széles körű egyetértésre jutott az európai stabilitási mechanizmus (ESM) szerződésének felülvizsgálatáról."Elvárjuk, hogy az eurócsoport folytassa ezt a munkát, hogy 2019 decemberében megállapodásra lehessen jutni az egész csomagra vonatkozóan" - írták.Az euróövezeti tagállamok döntéshozatali autonómiájának biztosítása érdekében felkérték az eurócsoportot és az Európai Bizottságot, hogy minden függőben lévő kérdés ügyében folytassák a munkát, továbbá felkérték az eurócsoportot, hogy mielőbb számoljon be a megfelelő finanszírozási megoldásokról. Az ezen elemekről való megállapodást prioritásként kell kezelni, hogy a következő többéves pénzügyi keretben meg lehessen határozni a konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési eszköz nagyságát - húzták alá."Várakozással tekintünk a bankunió további erősítését célzó szakértői szintű munka folytatása elé is" - áll a nyilatkozatban.Mário Centeno, az eurócsoport olasz elnöke újságírói kérdésre adott válaszában elmondta, az euróövezet költségvetésének finanszírozási forrása még mindig nem ismert, mivel a téma nem volt a csúcstalálkozó napirendjén.Hozzátette, az év második felében azonban az érintett, eurót használó 19 országgal és az illetékes uniós vezetőkkel megoldást fognak találni erre a problémára. Végezetül kiemelte, a bankunió hiányzó elemeinek gyorsított megvalósítása minden tagállam számára rendkívül fontos.Mind az uniós intézmények, mind a tagállamok vezetői kizárják, hogy újranyissák és újratárgyalják a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő, az Európai Unióval novemberben elért megállapodást - jelentette ki Xavier Bettel, Luxemburg miniszterelnöke Brüsszelben, az uniós csúcstalálkozó második, befejező napjára érkezve pénteken.Bettel hangsúlyozta: az Európai Unió vezetői kitartanak álláspontjuk mellett, hogy a Brexit-megállapodást attól függetlenül sem lehet újratárgyalni, hogy ki lesz a következő brit miniszterelnök.Boris Johnson volt brit külügyminiszter esélyeivel kapcsolatban kijelentette: semmit sem változtat az unió álláspontján az, hogy ki lép hivatalba Londonban. Nem változtathat a dolgok állásán, illetve nem lehet elhalasztani döntéseket azért, mert más vezeti az Egyesült Királyságot - húzta alá."A jelenlegi megállapodás a lehető legjobb ajánlat az Európai Unió részéről" - fogalmazott Bettel.Az EU tagállamainak vezetői csütörtökön kezdődött csúcstalálkozójuk pénteki, befejező napján utolsó napirendi pontként röviden megvitatják az Egyesült Királyság uniós kilépési folyamatának legfrissebb fejleményeit.Boris Johnson volt brit külügyminiszter és közvetlen utódja, Jeremy Hunt, a külügyi tárca jelenlegi vezetője verseng a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségéért. Kettejük párharcának győztese lesz a következő brit miniszterelnök.A jelenlegi kormányfő, Theresa May három hete távozott a Konzervatív Párt éléről, mindenekelőtt amiatt, hogy a londoni alsóház az elmúlt hónapokban háromszor is visszautasította a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő, az Európai Unióval novemberben elért megállapodást.A Brexittel foglalkozó április 11-i ülésén az Európai Tanács - az Egyesült Királyság kérésére és vele egyetértésben - október 31-ig meghosszabbította az Egyesült Királyság kilépésének határidejét.Nem sikerült megállapodni az európai uniós intézmények elnöki tisztségeinek betöltéséről a tagállami vezetők brüsszeli csúcsértekezletén, ezért jövő vasárnap újabb találkozót tartanak - jelentette be az Európai Tanács elnöke péntek hajnalban.Donald Tusk sajtóértekezletén arról számolt be, hogy az egyeztetésen nem sorakozott fel a többség az Európai Bizottság elnöki tisztségére jelöltek egyike mögött sem. Mint közölte, a megüresedő uniós vezetői posztokról egyfajta "csomagban" kell megegyezni, amely tükrözi a közösség sokszínűségét.Hozzátette, a június 30-i rendkívüli EU-csúcsig folytatódnak a megbeszélések, nemcsak a tagállamok között, hanem az európai parlamenti frakciókkal is.A tagállami vezetők a csúcstalálkozón egyebek mellett elfogadták az Európai Unió következő ciklusra vonatkozó stratégiai célkitűzéseit. A négy nagyobb célt, s azokon belül további pontokat tartalmazó dokumentum megszabja 2024-ig a közös cselekvés fő stratégiai irányait, prioritásait számos fontos témakörben, és irányvezetőként szolgál majd az EU intézményei, főként az Európai Bizottság számára.Az elfogadott zárónyilatkozatukban az Európai Unió vezetői határozottan elítélték a Ciprus közelében elkezdett "illegális" török próbafúrásokat, és válaszintézkedéseket helyeztek kilátásba, amennyiben Ankara nem hagy fel ezen tevékenységével. Hangsúlyozták, hogy az ankarai kormány fellépése súlyos és azonnali negatív következményekkel jár a kétoldalú kapcsolatokra nézve.A csúcstalálkozón unió újabb fél évvel meghosszabbította az Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági korlátozó intézkedéseket, mivel nem történt előrelépés a minszki megállapodások végrehajtásában.A maláj légitársaság Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó, MH17-es járatszámú repülőgépének 2014 nyarán történt lelövésével összefüggésben az Európai Tanács üdvözölte a holland vezetésű nemzetközi nyomozócsoport szerdai bejelentését , amely szerint vádat emelnek négy gyanúsított ellen. Az uniós vezetők végezetül felszólították Oroszországot, hogy működjön együtt a nyomozócsoporttal.A csúcstalálkozó alkalmával nem született egyhangú megállapodás a 2050-es európai uniós klímasemlegességi célkitűzésről, diplomáciai források szerint az ok Csehország, Lengyelország és Magyarország vétója volt. A zárónyilatkozatba a célkitűzés csupán lábjegyzetként kerül be, amelyben ez áll: "A tagállamok nagy többsége vállalja, hogy eléri a klímasemlegességet 2050-re."Angela Merkel német kancellár a találkozó első munkanapját követően tartott sajtótájékoztatóján kijelentette, noha nem született döntés az európai uniós intézmények elnöki tisztségeinek betöltéséről, jobb még néhány napot várni, és folytatni a tárgyalásokat, mintsem elhamarkodott döntéseket hozni."Közös megoldást akarunk az Európai Parlamenttel, semmilyen körülmények között sem akarunk válsághelyzetet teremteni" - fogalmazott.Emmanuel Macron francia elnök újságíróknak adott nyilatkozatában leszögezte, Európának meg kell mutatnia, hogy egységet tud mutatni úgy, hogy minden fél szem előtt tartja saját és az unió érdekeit. Az Európai Tanács által, az uniós intézmények élére javasolt "asztalra került mindhárom nevet kizárták, ami lehetővé teszi, hogy újraindítsuk a folyamatot" - mondta.Juri Ratas észt miniszterelnök távozásakor azonban azt mondta, senkit sem zártak ki az uniós bizottság vezető tisztségére aspiráló jelöltek közül, még minden név az asztalon van. Reményét fejezte ki, hogy a következő vasárnap megoldás születhet a bizottsági elnök személyét illetően.