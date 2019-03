EU-csúcs: Nagy-Britannia uniós tagságának megszűnéséről tárgyalnak

Tajani a Brexit meghosszabbítása határidejének április 11-ét javasolta



Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján reményét fejezte ki, hogy a Brexit határideje meghosszabbításának időtartama a lehető legrövidebb lesz, és nem lépi túl április 11-ét. Tajani szerint ellenkező esetben az Egyesült Királyságnak részt kell vennie a május végi európai választásokon.



Tajani az uniós tagországok állam-, illetve kormányfőinek kétnapos csúcstalálkozójának megkezdését követően kijelentette ugyanakkor. a kérdés valójában nem a Brexit határidejének meghosszabbítása, hanem az, hogy a hosszabb, vagy rövidebb kiterjesztést London hasznosan tudja-e felhasználni.



"Türelemmel voltunk, London kérésére további biztosítékokat adtunk és jogi értelmezéseket készítettünk, de úgy tűnik, mindez nem elég" - fogalmazott.



Most már az Egyesült Királyság feladata, hogy kiutat találjon a kialakult patthelyzetből.



Az Európai Parlament továbbra is úgy véli, hogy a kialkudott és elfogadott megállapodás az egyetlen megoldás, amely garantálja a rendezett Brexitet, és a lehető legjobban csökkenti az emberek és a vállalkozások esetleges kárát. Úgy az emberek, mint a vállalkozások körében nagy a bizonytalanság, amit a lehető legrövidebb időre kell korlátozni - hangsúlyozta.



Noha jogilag az Európai Parlamentnek nem kell hozzájárulnia a kilépési határidő meghosszabbításhoz, azonban hangja hallható lesz- húzta alá.



"Itt az ideje, hogy az Egyesült Királyság végre kimondja, mit akar és ne csak azt, hogy mit nem" - mondta.



A határidő meghosszabbításának célja nem lehet csupán időhúzás, ugyanis megállapodás újratárgyalására nem nyújt lehetőséget, amint azt egyesek képzelhetik - tette hozzá Tajani.



Uniós vezetők a Brexit határidejének meghosszabbításának lehetősége mellett foglaltak állást



Az Európai Tanács kétnapos ülésére érkező uniós tagországi vezetők Nagy-Britannia uniós tagságának megszűnése (Brexit) március 29-én esedékes határidejének meghosszabbításának lehetősége mellett foglaltak állást Brüsszelben csütörtökön. Theresa May brit miniszterelnök reményét fejezte ki, hogy Nagy-Britannia rendezett módon, az Európai Unióval kötött kilépési megállapodás elfogadásával hagyja el az EU-t;



Macron: Nyitott vagyok a Brexit határidejének meghosszabbítására



Nyitott vagyok Nagy-Britannia uniós tagságának március 29-én esedékes határidejének technikai meghosszabbítására, ugyanakkor nem lehet a határidőt a végtelenségig hosszabbítani - jelentette ki Emmanuel Macron francia államfő Brüsszelben, az Európai Tanács ülését megelőzően csütörtökön.



Macron újságíróknak nyilatkozva aláhúzta, egyértelművé kell tenni London számára, hogy a Brexit a brit nép döntésének eredménye. Azt is, hogy a megállapodás kétéves, alapos munka eredménye, amely a lehető legjobb egyezség úgy Nagy-Britannia, mind az unió számára. Azt újratárgyalni nem lehet. Elutasítása esetén megállapodás nélkül lép ki az unióból Nagy-Britannia, az unió erre is fel van készülve - tette hozzá.



Merkel: brit parlamentnek komolyan kell vennie a megállapodás nélküli Brexit veszélyeit



A brit parlament alsóházának komolyan kell vennie a brit uniós tagság megállapodás nélküli megszűnésének veszélyeit és el kell fogadnia a brit kormány és az Európai Unió megállapodását a Brexit feltételeiről - jelentette ki Angela Merkel német kancellár Brüsszelben, az Európai Tanács ülését megelőzően csütörtökön.



Merkel újságíróknak nyilatkozva aláhúzta, az unióban maradó tagországok vezetőinek az unió jövőjére kell gondolniuk, ezért az utolsó pillanatig azon fognak dolgozni, hogy egy rendezett kiválást érjenek el. Fel kell készülni azonban arra is, hogy a megállapodást továbbra sem fogadja el a brit parlament alsóháza, a határidő ugyanis nagyon rövid - tette hozzá.



Theresa May: a Brexit-határidő rövid meghosszabbítása lehetőséget biztosít a rendezett kilépésre



Theresa May brit miniszterelnök "őszintén reméli", hogy Nagy-Britannia rendezett módon, az Európai Unióval kötött kilépési megállapodás elfogadásával hagyja el az EU-t; erre lehetőséget biztosítana az uniós szerződések alapján március 29-én esedékes jelenlegi határidő rövid idővel való meghosszabbítása - erről May maga beszélt újságíróknak Brüsszelben csütörtökön, az Európai Tanács ülését megelőzően.



Nyilatkozatában a miniszterelnök aláhúzta: a határidő június végéig való meghosszabbításához szükséges az unióban maradó 27 tagország jóváhagyása, de ezáltal elkerülhető lenne a megállapodás nélküli brit kiválás.



Fontos elfogadni, hogy Nagy-Britannia uniós tagságának megszűnése (Brexit) a brit emberek döntése. A brit parlamentnek ezt teljesítenie kell - tette hozzá Theresa May.



Kurz: abszurd lenne az Egyesült Királyság részvétele az EP-választáson



Abszurd lenne az Egyesült Királyság részvétele a májusi európai parlamenti választáson - vélekedett Sebastian Kurz osztrák kancellár a csütörtöki brüsszeli EU-csúcs előtt.



Rövid sajtótájékoztatóján Kurz elmondta, hogy támogatja a brit európai uniós kiválás (Brexit) elhalasztását, amennyiben "sikerül választ adni bizonyos fontos kérdésekre".



"Fontos, hogy az Egyesült Királyság ne vegyen részt a választáson. Érthetetlen lenne egy olyan országnak a részvétele, amely el akarja hagyni az Európai Uniót" - tette hozzá.



A kilépés jövő heti határidejének meghosszabbításával kapcsolatban ugyanakkor leszögezte, az még mindig jobb, mint az úgynevezett kemény Brexit.



Corbyn továbbra is megpróbálná újratárgyalni a kiválási megállapodást



Újra kell tárgyalni a brit EU-tagság megszűnésének feltételeit rögzítő kiválási szerződést, amelyet már kétszer is elutasított a londoni parlament alsóháza - jelentette ki Jeremy Corbyn, a legnagyobb brit ellenzéki erőnek számító Munkáspárt elnöke csütörtökön Brüsszelben.



"Eltökéltek vagyunk, hogy megegyezzünk, és ezzel megakadályozzuk az Egyesült Királyság rendezetlen kilépését, illetve konstruktív jövőbeli kapcsolatot alakítsunk ki az Európai Unióval" - mondta Corbyn, miután megbeszélést folytatott Michel Barnier-vel, az EU Brexit-ügyi főtárgyalójával.



"Mai találkozóink pozitívak voltak, azt tettük, amit a kormánynak kellene, azaz konstruktív alternatívát kerestünk ahelyett, hogy ismét megszavaztassuk a kétszer már elutasított megállapodást" - hangsúlyozta.



Szakértők azonban rámutattak, hogy a bennmaradó tagállamok és az uniós intézmények már számtalanszor kizárták a kiválási szerződés újranyitásának lehetőségét.



Varadkar: némi rugalmasságot kell mutatni a brit belpolitikai káosz miatt



Rugalmasságot kell mutatni az Egyesült Királysággal szemben a brit belpolitikai káosz miatt, és megfelelő indoklás esetén lehetővé kell tenni az európai uniós kiválás (Brexit) határidejének rövid kiterjesztését - jelentette ki az ír kormányfő a csütörtöki brüsszeli EU-csúcs előtt.



Leo Varadkar hangsúlyozta, hogy a bennmaradó tagállamok egyike sem szeretné, ha a szigetország megállapodás nélkül, rendezetlen módon kényszerülne kilépni az EU-ból, ezért nyitottak a hosszabbításra.



Ehhez azonban az kell, hogy London indokolni tudja a kérelmét, mivel el kellene kerülni egy olyan helyzetet, amelyben párhavonta újra és újra el kell halasztani a döntéseket és a határidőket - mondta.



"A Brexit néhány rendkívül nehéz döntést követel az Egyesült Királyság részéről".



Bennfentes források szerint az uniós vezetők nem túl bizakodóak az üléssel kapcsolatban a brit politikai bénultság miatt.



Bettel: néha olyan érzés, mint ha Godot-ra várnánk a Brexit ügyében



Néha olyan érzés, mint ha Godot-ra várnánk az Egyesült Királyság európai uniós kiválási folyamatának ügyében, aki azonban ez esetben remélhetőleg végül meg fog érkezni - jelentette ki Samuel Beckett abszurd drámájára utalva a luxemburgi miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben.



Xavier Bettel a délután kezdődő EU-csúcsra érkezve arról beszélt, hogy kizárólag akkor hosszabbíthatják meg a szigetország kilépésének határidejét a május 26-ai európai parlamenti választáson túlra, amennyiben azon részt vesznek a britek is, de London ettől egyelőre elzárkózik.



Jelenleg úgy tűnik, minden lehetőséget kizártak, márpedig így nehéz előrelépni a folyamatban - mondta.



Csütörtökön Jeremy Corbyn, a legnagyobb brit ellenzéki erőnek számító Munkáspárt elnöke is Brüsszelbe utazott, hogy "alternatív" Brexit-tervekről tárgyaljon hét uniós tagállam vezetőjével, illetve például Michel Barnier-vel, az EU illetékes főtárgyalójával.



Merkel: lehetnek különböző formái a szolidaritásnak a menekültügyben



Létezhetnek különböző formái a tagállamok közötti szolidaritásnak a menekültügyben - jelentette ki Angela Merkel német kancellár csütörtökön a szövetségi parlamentben (Bundestag) a délután kezdődő brüsszeli európai uniós (EU-) csúcson képviselendő német álláspontot ismertető beszédében.



A kancellár elmondta, hogy a menekültek és a migráció ügyében sikerült előrelépni, így például javult az EU-s külső határ védelme, "de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy messze nem sikerült mindent elérni".



"Most arról a kérdésről van szó, hogy lehet-e eltérő formában vállalni a 27 tagország közötti szolidaritást az illegális migráció elleni harc és a szabályos, legális migráció bevezetésének témájában, hogy viselhetnek-e a tagországok egymástól eltérő, különböző felelősséget?"



"Én azt mondom, hogy egyértelműen igen, de azt is hangsúlyozom, nem lehetséges, hogy egyes tagállamok kijelentik, hogy egyáltalán nem vesznek részt a menekültek szolidáris elosztásában" - fejtette ki a német kancellár.



Mint mondta, itt "elvekről van szó", de az alapelvek tisztelete mellett természetesen lehet "eltérő súlyozású" a szolidaritás.



Lehet szó a brit uniós tagság március 29-re tervezett megszüntetésének (Brexit) rövid távú halasztásáról, de ehhez a londoni alsóháznak el kell fogadnia a brit kormány és az EU megállapodását a Brexit feltételeiről - mondta Angela Merkel német kancellár csütörtökön a szövetségi parlamentben (Bundestag) a délután kezdődő brüsszeli uniós csúcson képviselendő német álláspontot ismertető beszédében.



A kancellár elmondta: amennyiben nem sikerül elfogadni a megállapodást, vagy nem is szavaznak róla az alsóházban, újabb EU-csúcs összehívására lehet szükség március 29. előtt.



Aláhúzta, hogy az utolsó pillanatig küzdeni kell a megegyezésen alapuló, rendezett Brexitért, mert Németországnak, illetve az EU-ban maradó 27 tagállamnak és a közösségből távozó országnak is ez az érdeke.