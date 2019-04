EU-csúcs - Rendkívüli Brexit-ügyi csúcstalálkozót tartanak az uniós tagállamok vezetői

Rendkívüli csúcstalálkozót tartanak szerdán az Európai Unió tagállamainak vezetői, amelynek egyetlen napirendi pontja az Egyesült Királyság kiválási folyamata, a tagság megszűnési határidejének esetleges újbóli halasztása lesz.



A brüsszeli ülés megnyitását követően a résztvevők a hagyományoknak megfelelően először Antonio Tajanival, az Európai Parlament elnökével egyeztetnek.



Ezután a Brexit után bennmaradó tagországok állam- illetve kormányfői Theresa May brit miniszterelnökkel tanácskoznak, aki a várakozások szerint bemutatja tervét a további lépéseket illetően.



Végül a huszonhetek munkavacsorát tartanak, amelynek keretében megvitatják a hosszabbítás kérdését.



Charles Michel belga kormányfő egy, az EU-csúcsot megelőző szűkebb körű találkozóra hívta azon tagországok vezetőit, amelyeket a legsúlyosabban érintene a britek megállapodás nélküli "kiesése". A sajtóhírek szerint Dánia, Franciaország, Hollandia, Írország és Svédország vezetői a meghívottak között vannak, ahogyan Angela Merkel német kancellár is, aki viszont nem tud rajta részt venni.



A brit kormány múlt héten június 30-ig terjedő hosszabbítást kért, míg Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke diplomáciai források szerint rugalmas, akár egy évig tartó halasztást javasolhat a kiválás határidejére.



A jelenlegi jogi alaphelyzet az, hogy ha elutasítják May indokait a további halasztásra, akkor az Egyesült Királyság pénteken megállapodás nélkül, szabályozatlan módon távozik az Európai Unióból.