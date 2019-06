EU-csúcs - Megkezdődött az uniós állam- és kormányfők találkozója Brüsszelben

Az értekezlet a tervezettnél egy órával később kezdődött meg a különböző két- és többoldalú egyeztetések miatt.



Az ülés megnyitása után a résztvevők a hagyományoknak megfelelően először Antonio Tajanival, az Európai Parlament elnökével egyeztetnek.



Ezt követően a munkavacsorán rátérnek hivatalosan is a tisztújítás kérdésére, és megindulhat a kompromisszumkeresés, amely késő éjszakáig is elhúzódhat, szükség esetén pedig reggel folytatódhat.



A cél, hogy az Európai Parlament keddi alakuló üléséig megállapodás szülessen, ugyanis ennek fényében választják majd meg a képviselőtestület elnökét, s így ezt tekintik végső határidőnek.



A június 20-ai maratoni csúcstalálkozón nem sikerült megoldást találni, miután a május végi választást megnyerő Európai Néppárt csúcsjelöltje, Manfred Weber nem tudott kellően széles körű támogatást felsorakoztatni maga mögött, többek között Emmanuel Macron francia államfő is hevesen ellenzi a jelöltségét.



Lengyel forrás: a V4-ek egyöntetűen ellenzik Timmermans jelölését az Európai Bizottság élére



Amennyiben a vasárnapi brüsszeli európai uniós csúcsértekezleten előterjesztik Timmermans jelöltségét az EB élére, a V4 tagországainak mindegyike ellene fog szavazni - írja a PAP meg nem nevezett diplomáciai forrásra hivatkozva.



A V4 kormányfői a csúcstalálkozót megelőzően egyeztettek a lehetséges jelöltekről, találkoztak Angela Merkel német kancellárral is, és tervek szerint megbeszélést tartanak még Emmanuele Macron francia elnökkel. Mindkét politikust feltehetőleg arról tájékoztatják, hogy Timmermans ellen szavaznak majd - értesült a PAP.



Az EPP Summit is Timmermans ellen van



Az Európai Néppárthoz tartozó tagországok állam- és kormányfőinek a brüsszeli EU-csúcs előtti egyeztető fóruma (EPP Summit) is Frans Timmermans ellen van - értesült az MTI vasárnap.



Sajtóhírek szerint pénteken abban állapodtak meg a legnagyobb tagállamok vezetői, hogy nem Manfred Weber lesz az Európai Bizottság következő elnöke, amit végül Angela Merkel német kancellár is elfogadott.



A Financial Times brit napilap pár napja arról írt, hogy egy pártcsaládok közötti kompromisszum keretében Timmermans kerülhet előtérbe, de arra is rámutattak, hogy ez könnyen elbukhat egyes kelet- és közép-európai államok ellenállásán.