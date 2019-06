Érkezik a hőség Nyugat-Európa fölé, több mint 40 fok is lehet

Érkezik a hőség Nyugat-Európa fölé, lesz ahol 40 Celsius-fok fölé melegszik a levegő - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn a Facebook-oldalán, az ECMWF (Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központja) modellje alapján.Azt írták: szerdán 37-39 Celsius-fokos maximumok várhatóak Spanyolország, Franciaország és Németország egy részén, valamint Olaszország északi felén. Csütörtökön pedig nagy területen, a Pireneusoktól északra és délre is 40 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, és a maximumok pénteken és szombaton sem változnak érdemben.A nyugat-európai államokban várhatóan abszolút júniusi csúcsok dőlnek majd meg, ugyanis a júniusi németországi csúcs 38,5, a franciaországi pedig 41,5 fok.Magyarországon ennyire melegre most nem kell számítani, de csütörtök délután a Nyugat-Dunántúlon előfordulhat 36 fok körüli hőmérséklet is - írta a meteorológiai szolgálat.