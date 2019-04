EP-választás - Nézőpont Intézet: a két nagy vesztes a néppárt és a szocialisták lehetnek

Az európai parlamenti (EP-) választás két nagy vesztese az Európai Néppárt és az Európai Szocialisták Pártja lehet - mondta Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója csütörtök reggel az M1 aktuális csatornán.



Az elemző közölte: a felmérések szerint a néppárt és a szocialisták nem szereznek majd elég mandátumot ahhoz, hogy a nagykoalíció kormányozni tudjon. Ez azt jelenti, hogy be kell venni egy harmadik pártot, de az is előfordulhat, hogy a jelenlegi pártformációk felbomlanak az EP-választás után - tette hozzá.



Az előrejelzések szerint a Fidesz-KDNP 12-14 mandátumot szerezhet, de a határon túli támogatókkal együtt ez akár a 20-at is elérheti, így a kormánypártok a mérleg nyelvét is jelenthetik - mondta.



Az Alapjogokért Központ szerint meggyengülhet a néppárt az EP-ben



A felmérések szerint meggyengülhet az Európai Néppárt az Európai Parlamentben (EP) - mondta Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője csütörtök reggel az M1 aktuális csatornán.



Az elemző elmondta, ahhoz, hogy Manfred Weber az Európai Bizottság vezetője lehessen az EP-választás után, szükség lehet a liberálisok, a zöldek és a szocialisták támogatására, illetve belegyezésére, ezért a csúcsjelölt balra "tendál".



Hozzátette, Manfred Weber nem egy tipikus csúcsjelölt, hiszen a bizottsági elnöki pozíciót eddig olyan emberek töltötték be, akiknek volt valamilyen kormányfői tapasztalatuk vagy dolgoztak miniszterként; Weberről ez nem mondható el, hiszen mindig eurokrata volt.



Mindez gyengítheti Weber pozícióját, és végül az is előfordulhat, hogy valaki mást kell keresni helyette - mondta.