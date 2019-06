EP-választás - Identitás és Demokrácia néven alakít frakciót a Salvini és Le Pen vezette szövetség

Identitás és Demokrácia néven alakít új közös frakciót az olasz Liga és a francia Nemzeti Tömörülés (RN) vezette szövetség az Európai Parlamentben (EP) - jelentették be csütörtökön Brüsszelben.



A jobboldali csoportnak, amely az előző ciklusban Szabadság és Nemzetek Európája (ENF) néven működött, 73 képviselője lesz az Egyesült Királyság uniós kilépésének halasztása miatt egyelőre ismét 751 tagú testületben, nagyjából kétszer annyi, mint korábban.



A frakciónak kilenc tagpártja van, a Matteo Salvini vezette Liga és a Marine Le Pen vezette RN után a legnagyobb a német Alternatíva Németországért (AfD). Benne van az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) és a belgiumi Flamand Érdek is.



A képviselőcsoportot az olasz Marco Zanni fogja irányítani, első helyettese a francia Nicolas Bay lesz, valamint helyettese lesz Jörg Meuthen, az AfD politikusa is.



Csütörtöki brüsszeli sajtótájékoztatóján Zanni közölte, hogy Salvini nem tudott részt venni az eseményen, de támogatja a kezdeményezést.



Kiemelte, hogy nemet kell mondani az európai "szuperállamra", elegendő teret kell hagyni a nemzetek számára, csak azokon a területeken kell együttműködni, közös szabályokat alkotni, ahol van valódi értelme. Az Európai Unió legnagyobb kudarcának a belső biztonság, a migráció és a gazdaságpolitika területét nevezte.



Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem folyik tárgyalás a Fidesszel, de természetesen van lehetőség együttműködésre bizonyos ügyekben más pártokkal és frakciókkal is.



Le Pen kijelentette, hogy "átrendeződött a politikai sakktábla az EU-ban", ennek pedig az EP csak egy része, szerinte kétségtelenül eltolódás lesz a tagországok kormányait tömörítő tanácsban is, tovább fog erősödni a szuverenista blokk, amelyet így nem lehet majd elszigetelni.



Mint mondta, az uniós vezetők tagadásban vannak, azt próbálják magukkal is elhitetni, hogy nem történt semmi, és maradhat a status quo, de ezt mára egyre többen elutasítják.