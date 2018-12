Emelkedett a kabuli kormányhivatal elleni támadás áldozatainak a száma

A támadók először autóba rejtett pokolgépet robbantottak, utána rálőttek az épületre, majd behatoltak az épületbe és túszokat ejtettek.



A biztonsági erők hét órán keresztül küzdöttek a fegyveresek ellen, akik korábbi közlések szerint több mint 350 túszt ejtettek.



Az egészségügyi minisztérium nem azonosította a halálos áldozatokat, de a hatóságok korábbi összesítése szerint főként közalkalmazottak estek áldozatul a támadóknak. Tudni lehetett azt is, hogy egy rendőr és három támadó is meghalt.



A támadás elkövetését egyelőre egyetlen szervezet sem vállalta. Afganisztánban a kormány ellen harcoló tálib szélsőséges mozgalom mellett az Iszlám Állam dzsihadista szervezet is jelen van, de a kormányhivatal elleni támadás inkább a tálibokra vall, a felekezeti erőszak pedig inkább a dzsihadisták védjegye.



A hétfői incidens a 22. Kabulban idén január óta. A merényletekben több mint 510 ember halt meg és 1003 sebesült meg csak a fővárosban.