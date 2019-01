Embercsempészeket vett őrizetbe az olasz rendőrség

Az olasz rendőrség tizenört embercsempészt - köztük egy szélsőséges iszlamizmussal gyanúsítható egyént - vett őrizetbe, akik Tunéziából Szicíliába próbáltak migránsokat bejuttatni - közölték a hatóságok.



A migránsok mintegy 2500 eurót (800 ezer forint) fizettek azért, hogy gyors motorcsónakon szállítsák át őket illegálisan Olaszországba. Olyanok is voltak közöttük, akik a tunéziai igazságszolgáltatás elől menekültek külföldre - derült ki a rendőrségi közleményből.



Az ANSA hírügynökség beszámolója szerint egy tunéziai menekült értesítette a hatóságokat, és a nyomozóknak azt is elmondta, hogy terrorizmussal gyanúsítható személyek is voltak a Szicíliába csempészett emberek között.



Az olasz csendőrség csak annyit közölt, hogy az őrizetbe vett személyek közül egyet terrorizmussal összefüggő bűncselekményekkel vádolnak, mert szélsőséges iszlamista propagandát terjesztett a közösségi oldalakon.



Az őrizetbe vetteket cigarettacsempészéssel is megvádolták - írta közleményében az olasz rendőrség.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)