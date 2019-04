Eltűnt egy 25 éves magyar férfi Tirolban

Nyoma veszett egy 25 éves magyar férfinek az ausztriai Tirol tartományban. A Bors úgy tudja, hogy a Bács-Kiskun megyei Lajosmizséről származó Szabolcs pincérként dolgozott kint egy szállodában több magyarral együtt, és rendszeresen túrázott egyedül a szabadnapjain.Csütörtökön is a munkahelyéhez közeli völgybe, a Kaiserklamm nevű turistalátványossághoz indult. Letette ezüst színű Mercedesét egy parkolóban, és azóta semmit sem tudni róla.A tartományi rendőrségre csütörtök délután két óra tájban futott be az aggódó bejelentés, hogy nem érhető el mobiltelefonon. Hegyi mentők, rendőrök és más bevetési egységek péntek reggel hétkor nagyszabású kutatóakciót indítottak a Brandenberger Ache nevű kis folyó völgyében kutyákat és drónokat is bevetve.Akkor még nem lehetett tudni, hogy kikapcsolta-e a telefonját, lemerült, vagy valami szerencsétlenség történt vele. A lap információi szerint később megtalálták a telefonját és az egyik cipőjét, ám a fiatalembert még nem.Barátai, kollégái a Facebookon is aggódó felhívást tettek közzé a fiatalember fényképével.