Előrehozott parlamenti választásokat tartanak Spanyolországban

A szavazás reggel 9 órától este 20 óráig tart az ország összesen 8131 településén.



A közvélemény-kutatások a Spanyol Szocialista Munkáspártot (PSOE) valószínűsítik győztesként, de egybehangzóan azt jelzik előre, hogy a párt nem szerez önálló kormányzóképes többséget a törvényhozásban. Megoszlanak a kutatási eredmények arról, hogy egy esetleges kétpárti baloldali vagy egy hárompárti jobboldali koalíció össze tudja-e gyűjteni a kormányalakításhoz szükséges, legkevesebb 176 mandátumot.



A választói bizonytalanságot rendkívül magasnak, 41,6 százaléknak mérte a spanyol társadalomkutató központ (CIS) több mint két héttel a voksolás előtt, ami egyúttal azt is jelenti, hogy ezekkel a szavazatokkal végül akár teljesen más politikai erőviszonyok is kialakulhatnak, mint amilyeneket a közvélemény-kutatások előrejeleztek.



Spanyolországban három és fél éven belül harmadszor rendeznek általános parlamenti választásokat. Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök azután döntött a voksolás előrehozásáról, hogy a parlament elutasította a kormány idei költségvetési javaslatát, amire több mint húsz éve nem volt példa. A parlamenti ciklus eredetileg 2020 nyarán ért volna véget.



A mintegy 5 millió lakosú, kelet-spanyolországi valenciai autonóm közösségben ezen a napon regionális parlamenti választásokat is tartanak.