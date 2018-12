Elhunyt az iráni legfelsőbb vezető tanácsadó testületének az elnöke

Sahrudi hosszas betegeskedés után, egy észak-teheráni kórházban hunyt el, értesülések szerint emésztőrendszeri rákban.



Az ajatollah közeli szövetségese volt Hameneinek, haláláig ő irányította a legfelsőbb vezető tanácsadó testületét, amelynek a törvényhozás és a vallástudósokból álló Őrzők Tanácsa közti különbségek rendezése, elbírálása is a feladata.



Korábban a legfőbb vezetőt kinevező és munkáját felügyelő Szakértők Tanácsának elnöke volt, illetve 1999 és 2009 között az iráni legfelsőbb bíróságot irányította.



Az iraki Nedzsefben született Sahrudi Ruholláh Homeini ajatollahval, az 1979-es iráni iszlám forradalom atyjával is szoros kapcsolatot ápolt, amikor az iszlám köztársaság alapítója éveket töltött száműzetésben Sahrudi szülővárosában. Sahrudi a börtönt is megjárta politikai tevékenysége miatt Szaddám Huszein Irakjában a hetvenes években.



Bírálói szerint a legfelsőbb bíróság vezetőjeként Sahrudi nem fogta magát vissza a halálbüntetések kiszabásában, jóllehet, több reformot is megvalósított, például betiltotta a kövezés általi halált. Jogvédők szerint az ajatollah kudarcot vallott abban, hogy véget vessen a politikai és az emberi jogi aktivisták önkényes letartóztatásának, illetve a fogvatartottak bántalmazásának, kínzásának. Amíg ő vezette a bíróságot, több tucat hírlapot tiltottak be, sok újságírót és bloggert ítéltek hosszas börtönbüntetésre.