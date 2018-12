Elhalasztják az afganisztáni elnökválasztást

Az októberben tartott parlamenti választás után ugyanis rengeteg bírálat érte a hatóságokat, mert a választás az erőszaktól sem volt mentes, helyenként nem működtek a biometrikus azonosító berendezések, hiányosak voltak a választói névjegyzékek, és sok helyen hosszú sorok torlódtak fel a szavazásnál.

Az eredetileg tervezett április 20. helyett három hónappal később, július 20-án tartják meg az elnökválasztást Afganisztánban - jelentette be vasárnap a helyi választási bizottság Kabulban. A választási hatóság azzal indokolta a halasztást, hogy így több idő lesz felkészülni a voksolás lebonyolítására.Az időzítést az is bonyolítja, hogy egyelőre nem tudni, eredménnyel járnak-e a szélsőséges iszlamista tálibokkal folytatott tárgyalások az Afganisztánban dúló fegyveres konfliktus lezárásáról. A kabuli kormányzat korábban többször is kategorikusan elutasította a választás elhalasztását, de Asraf Gáni afgán elnök szóvivője vasárnap üdvözölte a választási bizottság bejelentését.