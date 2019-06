Életét vesztette egy férfi Párizsban, aki teherautó elé hajtott elektromos rollerével

Életét vesztette Párizsban egy elektromos rollerrel közlekedő 25 éves férfi, amikor elütötte egy teherautó. A párizsi prefektúra szerint ez volt az első halálos baleset, amelyet elektromos roller okozott a francia főváros területén.



A hétfői tragédiát a rendőrség szerint az okozta, hogy a rollerező nem adta meg az elsőbbséget a teherautónak. A férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba, ahol életét vesztette.



Áprilisban egy 80 éves gyalogost sodort el elektromos rollerrel egy férfi a párizsi körgyűrűn kívül, Levallois-Perret nyugati elővárosában, az idős nő a helyszínen meghalt.



A bérelhető elektromos meghajtású rollerek egy évvel ezelőtt jelentek meg a párizsi utcákon, számukat csaknem 20 ezerre becsülik, és folyamatosan gondot okoznak a párizsi önkormányzatnak azzal, hogy szabályozás hiányában az emberek bárhol letehetik őket használat után.

Lerobbant rollerek hevernek a város legszebb parkjaiban, de még a Szajnába is bedobálják őket a hidakról. A gyalogosok sincsenek biztonságban a járdát is elfoglaló divatos kétkerekűektől.



A francia fővárosban 12 független elektromosroller-szolgáltató cég működik, több mint az egész Egyesült Államokban.



Anne Hidalgo, Párizs polgármestere a múlt héten jelentette be, hogy a turisták által is szívesen használt elektromos rollerek használatának szabályozásával igyekszik felülkerekedni a káoszon.

A rollerek sebességét óránként 20 kilométerre korlátozták a város legtöbb részén, azokon a területeken pedig, ahol nagy a gyalogosforgalom, legfeljebb 8 kilométeres sebességgel haladhatnak. Leparkolni ezentúl csak a kijelölt helyeken szabad a rollereket.



Az érvényben lévő szabályok szerint a járdán rollerezést 135 eurós (38 ezer forintos) bírsággal sújtják, a járdán parkolásért pedig 35 eurós (10 ezer forintos) büntetés jár. A szolgáltatókat ugyancsak megbírságolják a városszerte elhagyott rollerekért, amelyeket a közterületfelügyelőknek kell begyűjteniük.



"A hétfői baleset bebizonyította, hogy a legalapvetőbb szabályok betartására is figyelmeztetni kell a felhasználókat" - mondta Emmanuel Grégoire, Párizs alpolgármestere. "A rendőrségnek fel kell lépnie és büntetnie kell a piroson átrollerezőket" - tette hozzá.



Párizshoz hasonlóan a többi francia város is türelmetlenül várja az elektromos meghajtású rollerek és kerékpárok használatának szabályairól szóló törvényt, amelynek tervezetét jelenleg vitatja a nemzetgyűlés.