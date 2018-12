Elemző: az EP-választás lesz Merkel utódjának első megmérettetése

A német Kereszténydemokrata Unió (CDU) új elnökének kritikusai türelmi időt adtak Annegret Kramp-Karrenbauernek, akinek munkájáról így a jövő májusi európai parlamenti (EP) választás adhatja az első komoly visszajelzést - mondta az Alapjogokért Központ elemzője szombaton, az M1 aktuális csatornán.



Pócza István szerint a "mini Merkelként" is emlegetett Annegret Kramp-Karrenbauer későbbi esetleges kancellári jelöléséről akár komoly vita is indulhat, amennyiben pártja nem szerepel jól az EP-választáson.



Az Alapjogokért Központ elemzője kitért arra is: muszlim egyházi adó, úgynevezett mecsetadó bevezetését sürgetik német kormánypárti politikusok, hogy az iszlám vallási közösségek ne külföldi forrásokból finanszírozzák magukat. Pócza István szerint egy ilyen lépést elsősorban biztonságpolitikai megfontolások indokolnának, így ugyanis megakadályozható lehetne, hogy más országok a vallási közösségeken keresztül próbálják befolyásolni a németországi eseményeket.