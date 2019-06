Elárverezték a művészettörténet leghíresebb fegyverét

Több mint 160 ezer euróért kelt el egy szerdai párizsi árverésen az a Lefaucheux márkájú pisztoly, amellyel Vincent van Gogh 1890-ben, 37 évesen öngyilkosságot követett el.



A Drouot aukciósház 40 és 60 ezer euró közötti leütési árra számított, új tulajdonosa, egy magángyűjtő, aki nem kívánta kilétét felfedni, 162 ezer 500 eurót fizetett érte.



Amikor van Gogh 1890. július 27-én meglőtte magát, még vissza tudott vánszorogni abba a fogadóba, ahol annak idején lakott, ám 30 órával később belehalt sérüléseibe.



A hét milliméteres kaliberű pisztolyt csak 1965-ben találták meg, egy földjét művelő gazda bukkant rá a Párizstól északra eltrtlő Auvers-sur-Oise térségében lévő mezőn, ahol a festő halálosan megsebesítette magát. A korrózió mértékéből a szakemberek arra következtettek, hogy a fegyvert 50-60 éve rejthette a föld.



A revolver korlátozott tűzereje magyarázatot ad arra, hogy a közelről leadott lövés miért pattant meg van Gogh bordáján. A golyó lefelé pattant és túl mélyen hatolt be a festőművész testébe ahhoz, hogy kockázat nélkül el lehetett volna távolítani, ezért halt bele a lövésbe 30 órával később.



Felfedezése után a revolvert átadták az auvers-sur-oise-i Ravoux fogadó tulajdonosának, az egyes szakértők által "a művészettörténet leghíresebb fegyverének" tartott revolver azóta is a család tulajdonában maradt.



2012-ben mutatták be a nyilvánosságnak. 2016-ban kiállították az amszterdami Van Gogh Múzeumban egy, a holland festő tébolyának okait firtató tárlaton.



Amerikai kutatók 2011-ben azzal álltak elő, hogy van Gogh nem is lett öngyilkos, a festőt véletlenül találta el egy golyó, amikor fiatalok a revolverrel játszottak a mezőn.



Valószínűleg sosem tudják kétséget kizáróan bizonyítani, hogy ez a fegyver sebezte halálra a híres festőt, szakértők szerint azonban erős érvek szólnak amellett, hogy a revolvernek köze van Vincent van Gogh halálához, bárhogy is történt az.



2016-ban egy másik Lefaucheux pisztoly 435 ezer euróért kelt el Párizsban a Christie's aukciósháznál, a hatlövetű revolverrel Paul Verlaine megpróbálta megölni Arthur Rimbaud-t egy 1873. júliusi délutánon Brüsszelben. Az akkoriban divatos márkának számító Lefaucheux gyártmányú, 7 milliméteres kaliberű, hatlövetű revolver leütési árát 50-60 ezer euró közötti összegre (15,5-18,7 millió forint) becsülték.