Egyre kevesebb az EU-s bevándorló Nagy-Britanniában

Csökken az Európai Unióból érkező bevándorlók száma Nagy-Britanniában, de a volt gyarmatterületekről és a harmadik világ országaiból érkezők száma jelentősen növekedik - közölte Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense az M1 aktuális csatornán szombaton.



A szakértő azt mondta, ez intő jel a brit kormánynak, ugyanis a nem EU-ból érkezőknél szabad kezük van, mégsem sikerül korlátoznia a bevándorlást.



A Brexit okozta bizonytalanság miatt elvándorolt a szakképzett munkaerő több területről is, ezeket a briteknek újra vonzóvá kell tenniük - vélekedett, hozzátéve: a Brexit miatt nem jut ideje a brit parlamentnek a bevándorlási törvényről szóló döntésekre.



Gálik Zoltán kitért arra is: ha a márciusra kiírt szavazáson úgy döntenek, hogy nem lépnek ki az EU-ból megállapodás nélkül, akkor a halasztásról is szavazhatnak.



Halasztani viszont szerinte csak július 2-áig lehetne, ami kevés idő, ezért komoly tervvel kellene rendelkezniük a briteknek.