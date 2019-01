Egyiptomban 15 év börtönre ítéltek egy ismert aktivistát

Jogvédő szervezetek szerint ez az ítélet is része az egyiptomi vezetés aktivisták elleni fellépésének, amely a legdrasztikusabb 2013 óta, amikor az akkor még Abdel-Fattáh esz-Szíszi jelenlegi elnök által vezetett hadsereg elmozdította a hatalomból a demokratikusan megválasztott Mohamed Murszi államfőt.



Murszi 2013-as megbuktatása óta több ezer ellenzéki iszlamistát, valamint számtalan liberális gondolkodású ellenzékit és újságírót börtönöztek be. Ahmed Dúmát korábban három év börtönre ítélték különböző vádak alapján egy 2013-as kairói demonstrációban való részvétele miatt.



A szerdai bírósági döntés értelmében a börtönbüntetés mellett Dúmának 6 millió egyiptomi fontot (mintegy 90 millió forintot) kell fizetnie azokért a károkért, amelyeket a vádak szerint ő okozott egy 2011-es tüntetés során a miniszterelnöki hivatalnál. Az ítéletre 60 napig lehet fellebbezni.



Az ítélet kihirdetésekor a bíró azt mondta, Dúma része volt annak a tömegnek, amely betört a parlamentbe, és kárt tett annak egy részében. A Reuters információi szerint a bíró úgy beszélt róluk, mint akik "az ördög munkáját végezték el".



Ahmed Dúma az egyiptomi ellenzék egyik legismertebb alakja. Több ismert egyiptomi aktivistához hasonlóan őt is több alkalommal bebörtönözték. Dúma fogságba került Hoszni Mubarak volt elnök, a Mubarak uralmát követő katonai tanács, Mohamed Murszi volt elnök, illetve Abdel-Fattáh esz-Szíszi jelenlegi elnök ideje alatt is.



Mohamed Ádel és Ahmed Maher mellett Ahmed Dúma is az Április 6. nevű ifjúsági mozgalom alapító tagja, akik a 2011 januárjában kirobbanó felkelés szervezőiként lényegesen hozzájárultak Hoszni Mubarak több évtizedes autokratikus uralmának megdöntéséhez. Mubarak bukásának februárban lesz a nyolcadik évfordulója.