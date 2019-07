Egy szállodában gyilkoltak az al-Shabaab harcosai Szomáliában - Legalább tízen meghaltak

Legalább tíz halálos áldozata van annak a fegyveres támadásnak, amelyet az al-Shabaab iszlamista terrorszervezet harcosai hajtottak végre péntek este Kismayo szomáliai kikötőváros egyik szállodájában - közölte egy helyi tisztviselő.



Abdi Ahmed, a város egy kerületi vezetője az éjjel az AP amerikai hírügynökségnek elmondta, hogy értesülései szerint az áldozatok többsége a vendégek közül került ki. A szálloda kedvelt találkozóhelye a helyi törvényhozóknak és tisztségviselőknek.



Két újságírót is megöltek. Félő azonban, hogy a halottak száma emelkedni fog, mivel a hotelből még mindig fegyverropogás hallatszik - közölte.



A rendőrség előzőleg arról számolt be, hogy gépkocsiba rejtett pokolgép robbant a szállodánál, amelyben helyi vének és törvényhozók tanácskoztak a küszöbönálló regionális választásokról.



A detonációt lövöldözés követte. Az áldozatok számáról azonban - a folytatódó tűzharc miatt - csak feltételezései vannak a rendőrségnek.



A támadás elkövetőjeként a szomáliai központi kormány megbuktatására törekvő al-Shabaab iszlamista terrorszervezet jelentkezett, és közölte, hogy harcosai törtek be a szállodába az öngyilkos pokolgépes merénylet után.



Abdiasis Abu Musab, az al-Shabaab katonai szóvivője azzal kérkedett, hogy "nagyon sok halott van a szállodában".



"A hotel a mi ellenőrzésünk alatt áll" - mondta.



Az al-Shabaabot 2011-ben űzték ki Mogadishuból, és azóta több más erősségét - 2012-ben Kismayót is - fel kellett adnia. A kikötőváros volt a terrorszervezet fő bevételeinek forrása a faszén export, a fegyvercsempészés és más illegális üzletek miatt.