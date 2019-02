Égen-földön megállt az élet Belgiumban - Minden szektorra kiterjedő sztrájk bénítja az országot

Minden szektorra kiterjedő, általános sztrájk bénítja szerdán Belgiumot, amely már reggel nagy fennakadásokat okozott Brüsszelben és az ország más részein.



A munkabeszüntetéshez a légiforgalmi irányítók is csatlakoztak, ezért teljesen leállt a légiközlekedés az országban. Este 10 óráig egyetlen járat indítására vagy fogadására sem adnak engedélyt, ez alól csak a kormányzati, katonai és vészhelyzeti repülések jelentenek kivételt.



A sztrájk nem érinti a belga légteret 8000 méter fölötti magasságban átszelő repülőgépeket, mivel azok forgalmát az európai légiforgalom irányítását összehangoló szervezet (Eurocontrol) maastrichti központja kezeli. A magaslégtérben haladó járatok repülési útvonalát nem változtatják meg.



A reggel munkába, iskolába igyekvők járatkimaradásokról és késésekről számoltak be országszerte.



Brüsszelben egy metróvonalon nem közlekednek szerelvények, illetve a buszok és a villamosok többsége sem jár.



Több tartományban a vallon és a flamand távolsági buszhálózat, a TEC és a De Lijn szolgáltatásában is súlyos fennakadások tapasztalhatóak.



Az SNCB állami vasúttársaság tájékoztatása szerint a vonatközlekedésben is zavarokra kell számítani, országosan nagyjából minden második járat kimarad.



A vállalat szóvivője ugyanakkor arról számolt be, hogy a nemzetközi gyorsvonatok, például az Amszterdam és Párizs között közlekedő Thalys szuperexpressz, illetve a Brüsszelt Londonnal, Párizzsal, Amszterdammal és Kölnnel összekötő Eurostar forgalmát szinte egyáltalán nem érinti az akció.



A legnagyobb belga szakszervezetek által közösen bejelentett általános munkabeszüntetés sok más szektorra is kiterjed, például a közhivatalokra, a rendőrségre, a kórházakra, a kikötőkre és a postára is, de sok üzem és magáncég sem tudott kinyitni.



A tiltakozók béremelést, jobb munkakörülményeket, magasabb jövőbeli nyugdíjakat követelnek.



Bennfentes források szerint az akció megzavarja a NATO szerdán kezdődő védelmi miniszteri ülését, egyes résztvevők valószínűleg késve fognak csak megérkezni.