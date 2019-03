Dzsihadisták ütöttek rajta Maliban a hadsereg egyik táborán, számos katonát megöltek

A katonai tábort, amely a tartományi székhely Mopti és a mauritániai határ között fekvő térségben található, hajnali 6 órakor támadták meg az Iszlám Magreb al-Kaidája (AQMI) nevű terrorszervezethez kötődő és a térségben évek óta aktív Macina csoport fegyveresei - közölte a hadsereg.



"A mali fegyveres erők jelenleg mérik fel az anyagi károkat és az emberéletben bekövetkezett veszteségeket" - közölte a hadsereg, amely állítása szerint délutánra visszafoglalta a katonai tábort, részleteket azonban nem árultak el.



Mahamat Szaleh Annadif, az ENSZ mali békefenntartó missziójának (MINUSMA) vezetője megdöbbenését fejezte ki, és elítélte "a súlyos veszteségeket" okozó támadást. Közleménye szerint a misszió a nap folyamán több sebesültet evakuált a helyszínről.



Egy helyi vezető az AFP francia hírügynökségnek elmondta, hogy eddig "21 katona holttestét temették el vasárnap Dioura mellett".



Maliban súlyos problémát okoznak az ország elsősorban északi és középső részén tevékenykedő szunnita muszlim terroristacsoportok, amelyek közül sokan az al-Kaidának fogadtak hűséget. Február égén egy holttestbe rejtett pokolgép robbanása végzett legalább 17 civillel Mali középső részén, a merényletben további 15-en sebesültek meg.



Mali korábban Nyugat-Afrika mintaállamának számított amíg 2012-ben, egy kudarcot vallott katonai hatalomátvétel nyomán az ország anarchiába nem süllyedt. Mali északi részét 2012 tavaszán vonták ellenőrzésük alá a szélsőségesek. Bár a dzsihadistákat 2013-ban francia erők vezetésével kiűzték a térségből, nem hagytak fel a támadásokkal, és már nemcsak északon, hanem Mali középső, illetve déli részén, valamint a szomszédos Burkina Fasóban és Nigerben is megjelentek.



Maliban az ENSZ békefenntartó missziója (MINUSMA) is jelen van. A 15 ezer fős kontingensben mintegy ezer német katona is van, Afganisztán után ugyanis Maliban szolgál Németország legnagyobb külföldi katonai missziója.