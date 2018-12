Durva: egy magyar nőt vádolnak szektás gyilkossággal Ausztriában

Osztrák nyugdíjas hölgyektől több mint 300 millió forint értékű eurót zsarolt ki az a három középkorú nőből álló bűnbanda, amely figyelmeztetés, bosszú gyanánt ingatlanokat is felgyújtott a dél-ausztriai városnál -A csak „nőtrióként" emlegetett mini-szekta egy 72 éves asszony megfojtásával is alaposan gyanúsítható. Sőt, az okkult hármas magyar állampolgárságú tagja, a 43 esztendős "Ungarin" lehetett a gyilkosság elkövetője. Épp újabb gyújtogatásra készült, amikor tetten érték, és sajtóhírek alapján elismerte a gyilkosságot, hangsúlyozva, parancsot teljesített.a magyar nő borított, vélhetően szabadulni akart a 47 éves szektavezér uralma alól.A módszerük szinte minden esetben ugyanaz volt: az utcán szólították le az idős hölgyeket és balsors elöli védelmet tukmáltak rájuk. Akit becserkésztek nem engedték, és az okkult szeánszokért egyre több pénzt kértek. Aki nem akart kötélnek állni azt azzal fenyegették, hogy átkot szórnak rá.Az így megfélemlített idős emberektől nagy összegű kölcsönöket is felvettek. Vezetőjük állítólag végrendeletekbe is „beleíratta magát". Most mindhárman a klagenfurti börtönben vannak előzetes letartóztatásban.A munka nélküli szektavezér és szintén munka nélküli férje közös bankszámláján 347 ezer euró, azaz 113 millió fordult meg az elmúlt 4 évben. A nő 2011-ig energetikusként dolgozott, de csalás miatt elítélték és engedélyét bevonták.