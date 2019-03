Dunford tábornok tagadta, hogy a Pentagon ezer katonát Szíriában tartana

"Továbbra is azon dolgozunk, hogy végrehajtva az elnöki utasítást, csupán néhány katonára csökkentsük az Egyesült Államok Szíriában lévő erőinek létszámát" - fogalmazott közleményében Joseph Dunford.



A tábornok "ténybeli pontatlanságnak" nevezte a The Wall Street Journal című lap internetes oldalán vasárnap megjelent információkat, melyek szerint a Pentagon arra készül, hogy - három hónappal azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök teljes csapatkivonást jelentett be - legalább ezer amerikai katona továbbra is Szíriában állomásozzék.



A lap meg nem nevezett kormányzati tisztségviselőkre hivatkozva arról is beszámolt: Washington most azt tervezi, hogy továbbra is együttműködik a szíriai kurd erőkkel, noha Ankara többször is azzal fenyegetődzött, hogy a szír határt átlépve támadásokat intéz ellenük. A kurd milícia (YPG) az amerikai vezetésű katonai szövetség támogatását élvező Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű, laza koalíció tagja.



Trump csapatkivonási tervének része egy Szíria északkeleti vidékén létrehozandó, úgynevezett biztonsági zóna is, de eddig kudarcot vallottak az amerikai kormányzat erről folytatott tárgyalásai az európai szövetségesekkel, Törökországgal, valamint a kurd erőkkel.



A The Wall Street Journal megjegyezte: az ezer amerikai katona további szíriai állomásoztatásáról folyó egyeztetések lényeges elmozdulást jelentenek Donald Trump decemberben bejelentett csapatkivonási tervéhez képest. Az amerikai elnök akkor azt mondta: Szíriában már nincs semmi, csak "homok és halál", ezért az alig több mint kétezer katonát számláló amerikai kontingenst teljes egészében haza kell onnan rendelni.



A lap értesülései szerint Donald Trump ugyan kitartott álláspontja mellett, de nemzetbiztonsági munkatársai azt kérik, hogy követeljen garanciákat Recep Tayyip Erdogan török államfőtől arra, hogy az amerikai csapatkivonás után nem intéz támadásokat a szíriai kurdok ellen. Ankara eddig visszautasította a követelést.



Az idén februárban Trump elnök módosított a csapatkivonási terven, és azt közölte: 200 amerikai katona békefenntartási feladatokkal bizonyos ideig Szíriában marad. Nem sokkal ezt követően kormányzati források arról számoltak be, hogy mintegy 400 katona marad szír földön, többségük egy dél-szíriai támaszponton, ahol Irán szerepvállalását próbálnák ellensúlyozni, megakadályozva Teherán Libanonba irányuló fegyverszállításait.



A The Wall Street kommentárja szerint a mintegy ezer katona maradását célzó egyeztetések azt jelzik, hogy Washington aggódik az Iszlám Állam nevű terrorszervezet újjáéledése miatt. Amerikai kormányzati tisztségviselők becslései szerint mintegy 15-20 ezer felfegyverzett iszlamista terrorista van világszerte, beleértve jó néhány, úgynevezett "alvó sejtet" is Szíriában és Irakban. Az amerikai hadsereg felelős irányítói éppen a terrorellenes küzdelem miatt szeretnének nagyobb létszámú kontingenst Szíriában.