Dulakodás alakult ki Párizsban a sárgamellényesek újabb tüntetésén - fotók

Dulakodás alakult ki Párizsban a sárgamellényesek és a francia rendőrség között az előbbiek immáron ötödik hete tartó szombati megmozdulása során, szemtanúk beszámolói szerint azonban a tüntetések az előzőekhez képest nyugodtabb hangulatban zajlottak - jelentették hírügynökségek.A megmozdulásra csaknem nyolcezer rendőrt és 14 páncélozott járművet vezényeltek ki, miután az elmúlt hetekben a hasonló eseményeken erőszakos cselekmények is előfordultak. Beszámolók szerint azonban a szombati tüntetés, amelyre több ezer ember ment ki, nyugodtabb hangulatban zajlott az előzőeknél, bár a készenléti rendőrség kisebb mennyiségű könnygázt is bevetett. Néhány tüntető a hatóságok által kijelölt útvonalat kifogásolta, nagyobb területet követelve. Az elnöki palotához közel szemtanúk szerint felbukkant a Femen radikális feminista mozgalom néhány aktivistája is, félmeztelenül tiltakozva. Szombaton annak ellenére vonultak újra utcára az emberek, hogy csütörtökön a kormány arra kérte őket, a strasbourgi merényletre való tekintettel halasszák el a megmozdulást. Emmanuel Macron francia államfő a héten elismerte, hogy részben felelős azokban a vádpontokban, amelyeket a tüntetők felrónak neki és bejelentett néhány, a munkások vásárlóerejét növelni hivatott intézkedést, de fő követelésüket, a vagyonadó visszaállítását nem teljesítette. Franciaországban tiltakozó autósok által néhány hete indított, a gépkocsikban kötelezően tartandó, sárga láthatósági mellényről elnevezett sárgamellényesek mozgalmához tartozók több hete folytatják tiltakozó akcióikat, és más szomszédos országokban, például Olaszországban is akadtak követőik. A tüntetések időközben Macron politikája elleni általános elégedetlenségbe csaptak át.