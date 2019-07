Drámai véget ért a 11 évig vegetatív állapotban fekvő francia férfi története

Elhunyt csütörtökön az a 11 éve vegetatív állapotban lévő, lebénult francia férfi, akinek az életben tartására szolgáló kezelését kilenc nappal ezelőtt leállították az orvosai. Vincent Lambert esete évek óta az eutanázia körüli vita jelképe lett Franciaországban, miután a férfi szülei az igazságszolgáltatáshoz fordultak, hogy tiltakozzanak a feleségnek és az orvosoknak a kezelés leállítására vonatkozó döntése ellen."Vincent ma reggel 8 óra 24 perckor meghalt" Reims egyetemi kórházában - jelentette be Francois Lambert, a 2008-ban autóbalesetet szenvedett 42 éves volt ápoló unokaöccse. "Felkészültünk arra, hogy hagyjuk elmenni" - tette hozzá a férfi, akit az orvosok tájékoztattak a nagybátyja halálhíréről, amelyet Vincent Lambert szüleinek ügyvédjei is megerősítettek.A 11 éve mesterségesen életben tartott férfiról orvosai megállapították, hogy visszafordíthatatlan agykárosodást szenvedett, és semmilyen kommunikációt nem lehetett vele kialakítani. A beteg felesége és nyolc testvére közül hat ezért hat évvel ezelőtt az életben tartás, azaz a mesterséges hidratálás leállítását kérte. A férfi mélyen vallásos, római katolikus szülei viszont a kezdetektől fogva ellenezték ezt.A beteg kezelőorvosa, Vincent Sanchez július 2-án közölte a családdal, hogy másnap este ismét leállítják a kezelést, miután a semmítőszék június 28-án engedélyezte ezt az eljárást. A mesterséges hidratálás leállítása mellett az orvosi eljárás mély és folyamatos altatást írt elő a halál beálltáig.A bejelentéssel egy hosszú és fájdalmas családi és igazságügyi dráma ért véget, amelynek minden lépését követte a francia média.A kezelés leállítása tulajdonképpen már május 20-án eldőlt, amikor is az Emberi Jogok Európai Bírósága elutasította Vincent Lambert szüleinek beadványát, mellyel azt akarták elérni, hogy felfüggesszék fiuk kezelésének leállítását. A bíróság érvelésében arra hivatkozott, hogy nincs "új elem" a korábbi helyzethez képest. A párizsi fellebbviteli bíróság azonban a szülők indítványára másnap elrendelte a kezelés újraindítását, miközben a semmítőszék - a feleség kérésére - jóváhagyta a kezelés leállítását.Lambert ügye nemcsak a családját, hanem a francia társadalmat is megosztotta. Kedd este a szülők támogatására mintegy húszan tüntettek a reimsi kórház előtt a kezelés leállítása ellen. A szülők ügyvédeinek beadványa nyomán pedig szerdán az igazságszolgáltatás előzetes vizsgálatot indított bűnszövetkezetben elkövetett szándékos emberölési kísérlet gyanújával.Az ügyben Ferenc pápa is állást foglalt, és a Twitteren az élet védelmére szólított fel a fogantatástól a természetes halálig. Az eutanázia ellenfeleinek nyomása alá került Emmanuel Macron francia elnök megtagadta, hogy beavatkozzon a kérdésbe, amelynek eldöntése szerinte az orvosokra tartozik.A most 42 éves férfi egy 2008-as motorbalesetet követően teljesen lebénult. Szinte teljesen eszméletlen volt, de képes volt lélegeztetőgép nélkül lélegezni, illetve időnként mozgatta a szemét.A kórház még 2014 januárjában döntött a kezelés leállításáról, a beteg szülei azonban azonnal a helyi bírósághoz fordultak, amely elrendelte a kezelés folytatását. Anyja akkor azt mondta, hogy Vincent Lambert még "jelen van", és kommunikál velük. A feleség válaszul az Államtanácshoz, a francia legfelsőbb bírósághoz fordult jogorvoslatért, az pedig jóváhagyta az orvosi döntést. Ez volt egyébként az első alkalom, hogy a legfőbb jogi és közigazgatási intézmény állást foglalt egy olyan orvosi döntés törvényességéről, amely a mesterséges életben tartás kérdését érinti.Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2015 júniusában jóváhagyta az Államtanács döntését, amely a francia bírák által megrendelt orvosi szakvélemény alapján született. Ez megerősítette a kezelőorvosok diagnózisát, és a helyi közigazgatási bíróság döntésének megsemmisítését javasolta, a 2005-ben elfogadott, úgynevezett Leonetti-törvényre hivatkozva, amely bizonyos esetekben lehetőséget biztosít arra, hogy a beteget "hagyják meghalni".A strasbourgi bíróság azt is tekintetbe vette, hogy Vincent Lambert a balesete előtt egyértelműen és többször is kifejezte óhaját, hogy nem szeretné, ha mesterségesen életben tartanák.A reimsi bíróság 2016-ban Vincent Lambert-t az eutanáziát támogató felesége, Rachel Lambert gondnoksága alá helyezte.Franciaországban a betegek halálba segítése illegálisnak számít, de egy 2016-os törvény lehetővé teszi a passzív eutanáziát a gyógyíthatatlan betegek esetében, ez a beteg haláláig tartó folyamatos mélyaltatást jelent.