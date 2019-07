Donald Trump szerint Theresa May a Brexit-tárgyalásokkal csak felfordulást teremtett

Theresa May brit kormányfő a Brexit-tárgyalásokkal csak felfordulást teremtett - e meggyőződésének adott hangot hétfőn Twitter-profilján Donald Trump amerikai elnök, aki egyúttal leszögezte: nem kíván többé kapcsolatot tartani a kormányát bíráló washingtoni brit nagykövettel.



"Nagyon kritikus vagyok azzal kapcsolatban, ahogyan az Egyesült Királyság és Theresa May miniszterelnök a Brexitet kezelte. Micsoda felfordulást okozott ő képviselőivel. Megmondtam neki, hogyan kellett volna ezt csinálni, de ő más módszer mellett döntött" - írta mikroblog-bejegyzésében az amerikai elnök. Az Egyesült Királyság számára viszont "jó hír, hogy nemsokára új miniszterelnöke lesz" - fogalmazott egy másik bejegyzésében.



Trump a Twitteren kitért az Egyesült Királyság Washingtonban akkreditált és az amerikai kormányt bíráló nagykövetére is. Mint fogalmazott: nem ismeri a diplomatát, de tudja, hogy "nem szeretik és nem is gondolnak róla jókat az Egyesült Államokban". A jövőben pedig sem ő, sem kormányának tagjai nem kívánnak kapcsolatot tartani vele - fűzte hozzá.



A brit The Mail on Sunday című lap és a CNN amerikai hírtelevízió vasárnapra virradóra nyilvánosságra hozta a London washingtoni nagykövete, Sir Kim Darroch által a londoni külügyminisztériumnak küldött diplomáciai táviratokat.



A kiszivárgott diplomáciai táviratok tanúsága szerint például Darroch valószínűtlennek tartja, hogy a Trump-kormányzat a jelenleginél valaha is "számottevően normálisabb, kevésbé működésképtelen, kevésbé kiszámíthatatlan, kevésbé megosztott, diplomáciailag kevésbé ügyetlen" lesz.



A brit külügyminisztérium elismerte, hogy a kiszivárogtatott titkos jelentések hitelesek, és vasárnap közzétett közleményében leszögezte, hogy a nagykövet véleménye "nem szükségszerűen tükrözi a miniszterek vagy a kormányzat véleményét". A brit külügyminisztérium vizsgálatot indított az ügyben. Trump vasárnap csupán annyit jegyzett meg újságíróknak, hogy a brit nagykövet "nem szolgálta jól az Egyesült Királyságot".



Hétfőn Theresa May azt közölte ugyan, hogy "teljes a bizalma" a nagykövetben, de Jeremy Hunt külügyminiszter leszögezte, hogy Darroch szavai csupán a "személyes meglátását" tükrözik, és nem a londoni kormány véleményét.