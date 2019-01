Donald Trump nem hajlandó kompromisszumra az amerikai-mexikói határfal ügyében

"Fel kell építenünk a falat, ez a biztonságról szól, országunk biztonságáról" - fogalmazott. Hozzátette: nincs más választás, "ezt a csatát meg kell nyerni".



Az elnök kifejtette, hogy szerinte a demokraták "megállapodást akarnak". Megismételte: a részleges kormányzati leállás véget érhet holnap is, és eltarthat nagyon sokáig". Mint mondta, ez a demokratáktól függ.



Megismételte azt a pénteken a kongresszusi vezetőkkel tartott megbeszélése után hangoztatott álláspontját, miszerint szükségállapotot is elrendelhet a déli határ mentén. Vasárnapi állásfoglalása szerint ez akár napokon belül is megtörténhet. Az amerikai törvények értelmében a szükségállapot elrendelése a határ teljes lezárására és katonai jellegű építkezésre is feljogosítja az elnököt.



Donald Trump ismét leszögezte ugyanakkor: elfogadhatónak tart "acélból készülő" falat is.



Ugyancsak a részleges kormányzati leállás elhúzódását jósolta az NBC televízió szokásos vasárnap délelőtti politikai vitaműsorában Mick Mulvaney, a Fehér Ház ügyvezető kabinetfőnöke is. Mulvaney ugyanakkor azt mondta: az acélból készülő határfal lehetőséget kínálna a demokratáknak arra, hogy ne szegjék meg ígéretüket és megszavazhassák a szükséges költségvetést anélkül, hogy elfogadnák konkrét fal építését. A demokraták mindeddig elutasították ezt a lehetőséget.



M ulvaney nyilatkozott a CNN hírtelevízió vasárnap délelőtti politikai vitaműsorának is. Elmondta: szombaton ő és a munkatársai egyeztettek a kongresszus demokrata párti politikusaival, de a megbeszélések elakadtak. "Mi 5.6 milliárd dollárt kérünk. Ők nulla dollárt ajánlanak" - fogalmazott.



Mike Pence alelnök vasárnap délután folytatta az egyeztetéseket a kongresszus demokrata párti és republikánus vezető politikusaival a kormányzati leállás feloldásáról. Nancy Pelosi házelnök szombaton azt nyilatkozta: a Demokrata Párt olyan költségvetési tervet terjeszt majd elő, amely lehetővé tenné az adóhivatal és a pénzügyminisztérium működésének megindítását. "Ez szükséges, hogy az amerikai állampolgárok időben megkaphassák az adó-visszatérítésüket" - jelentette ki Pelosi újságíróknak.



A Reuters hírügynökség és az Ipsos közvéleménykutató közös felmérése szerint a megkérdezett amerikaiak 50 százaléka Donald Trumpot okolja az elhúzódó konfliktusért, míg 32 százalékuk szerint a demokraták felelősek ezért.



Az amerikai kormányzat december 22-én állt le részlegesen: vagyis egyes kormányzati hivatalok és ügynökségek nem dolgoznak, alkalmazottaikat szabadságra küldték, vagy fizetés nélkül kell dolgozniuk. A képviselőház ugyanis csak olyan költségvetést szavazott meg a kormányzat működéséhez, amely nem tartalmazta az amerikai-mexikói határon építendő falhoz az elnök által kért 5.6 milliárd dollárt. A költségvetési tervezetet a szenátus már nem is tárgyalta meg, tekintettel arra, hogy az elnök vétót helyezett kilátásba.