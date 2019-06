Donald Trump kedden este indítja meg újraválasztási kampányát

Donald Trump amerikai elnök kedden este a floridai Orlandóban indítja meg újraválasztási kampányát.



A közép-floridai Orlandóban - amely az óriási Disneyworld szórakoztatóparknak ad otthont - a város legnagyobb arénájában indul hivatalosan is az amerikai elnök újraválasztási kampánya.



A városban az Orlando Sentinel című lap tudósítása szerint már hétfő délután szép számmal megjelentek Trump hívei és támogatói, sátrakat vertek fel az utcákon és hálózsákokat bontottak ki. Berendezkedtek a nagyszabásúnak ígérkező rendezvényhez. Donald Trump hétfőn Twitter-bejegyzéseinek egyikében azt közölte: több mint százezer jegyre nyújtottak be kérelmet az egyébként húszezer fő befogadására alkalmas sportcsarnokban.



"Nagy tömeg lesz a floridai Orlandóban, úgy néz ki, hogy rekordot döntünk" - írta mikroblogjában Trump. Hozzáfűzte: "országunk nagyszerűen teljesít, messze nagyszerűbben, mint ahogyan azt a gyűlölködők és a lúzerek elképzelhetőnek tartották, és ez még csak jobb lesz!".



Hétfőn délután a kampánycsapat munkatársai szintén egymás után tették közzé Twitter-bejegyzéseiket, amelyekben rögzítették a kampány nyitánya iránt érzékelhető érdeklődést. Kayleigh McEnany sajtófőnök például arról számolt be, hogy találkozott olyan, Bostonból érkezett rajongóval, aki már vasárnap tábort vert Orlandóban.



Nem véletlen, hogy Donald Trump Floridát választotta kampánya indításának helyszínéül. Florida ugyanis fontos tagállam a választások szempontjából. Ebben a déli államban 14 millió a választók lélekszáma, és az elemzők egyetértenek abban, hogy Florida megnyerése nélkül elképzelhetetlen az elnök újraválasztása.



2016-ban Donald Trump győzelmet aratott: igaz egyetlen százalékkal, de legyőzte demokrata párti vetélytársát, Hillary Clintont. Ugyanakkor az elemzők arra is felhívják a figyelmet, hogy Floridát sem a republikánusok, sem a demokraták nem könyvelhetik el maguknak biztos támogatójukként; hiszen a szavazói hajlandóság és akarat itt mindig is változékony volt.



Floridában nagy lélekszámú spanyolajkú közösségek élnek: főként Puerto Ricóból és Kubából érkezett bevándorlók és leszármazottaik. S míg Trump általában kevéssé népszerű a spanyolajkúak közösségeiben, addig Floridában nagy támogatottságnak örvendhet. Ennek oka az elsősorban a Kubával, és más közép-, és dél-amerikai, baloldali vezetésű országokkal szemben tanúsított, az elődjénél jóval keményebb politika. A tavaly ősszel tartott félidős választásokon a demokraták mind a szenátusi, mind a kormányzóválasztáson alul is maradtak a republikánus jelöltekkel szemben.



Amerikai sajtóhírek szerint a Trump-kampány kedden este meghirdetendő jelszava nem a 2016-ban választott és azóta mindig hangoztatott "Tegyük ismét naggyá Amerikát!" lesz. Az új szlogen: "Őrizzük meg nagynak Amerikát".