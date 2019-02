Diákok és tanárok fogtak el egy késes támadót a stockholmi rendőrakadémián

Késsel üldözött járókelőket, és egyiküket meg is sebesítette egy késes támadó Svédországban, a férfit a rendőrök a stockholmi rendőrakadémia közelében őrizetbe vették.



A hatóságok közlése szerint a támadó a Stockholmtól délre eső Huddinge egy lakóépületében sebesített meg egy embert. Az áldozatot helikopterrel kellett kórházba szállítani.



A férfit a stockholmi rendőrakadémia közeli kampuszán kapták el diákok és tanárok. Az Aftonbladet című svéd újság értesülése szerint egy másik embert is letartóztattak az eset kapcsán. Őt is a támadás helyszínének közelében fogták el.



A rendőrség egyelőre további részleteket nem közölt, a késes támadó indítékait sem sikerült tisztázni.